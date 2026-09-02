Češi chtějí řešit kvalitu výuky, změna prázdnin a rušení deváté třídy je nezajímá

V hodnocení českého základního školství převažují pozitivní názory nad těmi negativními. Téměř třetina respondentů pak zvolila neutrální hodnocení. Kritičtější jsou obyvatelé Prahy, což podle výzkumníků může souviset s nedostatečnými kapacitami škol v hlavním městě.
Za největší problémy školství považují Češi nemodernost, neaktuálnost výuky či zastaralé osnovy. Dále zmiňují nedostatek učitelů, financování školství nebo nedostatečné platové ocenění učitelů.
Nedostatek financování je v uplynulých dnech velkým tématem. V příštím roce má resort vzdělávání sice dostat o 7 miliard více než v minulém roce, odborníci však upozorňují, že jde o nedostatečný nárůst. V roce 2027 má na vzdělávání podle návrhu jít necelých 288 miliard, na vyrovnaný stav má však být potřeba alespoň 302 miliard. Ministr Plaga má během září jednat o dalším financování resortu a zvýšení rozpočtu.
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Ať můžou dřív do práce. Babiš a Okamura navrhují zrušení devátých tříd. Plaga proti
Naopak tématem pro Čechy vůbec není změna letních prázdnin či zrušení devátého ročníku, což jsou záležitosti, které v poslední době zvedali především politici jako například předseda SPD Tomio Okamura. „Zrušení devátého ročníku ani zkrácení letních prázdnin nejsou témata, která by byla pro respondenty prioritní. Mnohem více je trápí kvalita výuky a její modernizace tak, aby odpovídala současným potřebám a připravovala děti na budoucnost,“ doplňuje analytička Jitka Haiderová Soukupová ze STEM/MARK.
Výsledky výzkumu ukazují, že téměř dvě třetiny dospělé populace zrušení devátého ročníku základní školy nepodporují. Celkově odpůrci zrušení devátého ročníku převažují nad jeho zastánci o více než 40 procent. Ti, kteří by změnu podpořili, argumentují tím, že by se mohli žáci dříve soustředit na svůj zvolený obor, nebo tím, že deváté třídy nejsou dostatečně efektivní.
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Změna termínů prázdnin? Plaga to odmítá, opozice nebyla proti
Převážná většina populace odmítá také zkrácení letních prázdnin, podporu má návrh od 18 procent respondentů, zatímco 62 procent je proti. Pouze desetina lidí si pak myslí, že by tato dvě témata měla být zásadními v otázkách českého školství. Naopak téměř 60 procent si myslí, že jsou to okrajová témata.