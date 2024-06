Češi jdou do dobročinnosti víc než Slováci, Maďaři i Poláci, ukázal výzkum

V Česku na projektu pracovali experti ústavu ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Loni na podzim jim odpovídalo 580 lidí. Zjištění nejsou reprezentativní, podle výzkumníků jsou ale statisticky významná.

Autoři zjišťovali, zda lidé někdy v životě či v posledních dvou letech dobrovolně zdarma či za drobnou odměnu pracovali pro nějaký spolek či instituci. Zaměřili se i na neplacenou pomoc sousedům, přátelům či v obci, tedy na takzvané neformální dobrovolnictví. Zajímalo je také to, zda a na co lidé darovali peníze.

Dobrovolnictví, výpomoc či peníze

Otázky vycházely z podobného monitorování dobrovolnictví ve Švýcarsku. Odpovídalo celkem 2034 dotázaných, z nich 580 v Česku. Údaje v Česku sbírala agentura SC & C.

Dobrovolnictví, výpomoc či peníze někdy poskytlo 57 procent dospělých v Česku. Každý třetí se zapojil do všech tří oblastí - pracoval dobrovolnicky, vypomáhal a přispěl. V ostatních státech to byl zhruba každý pátý.

Žádné dobročinnosti se nikdy nevěnovalo 12 procent Čechů a Češek, v Maďarsku to byla pětina, na Slovensku zhruba čtvrtina a v Polsku asi 30 procent. Lidé v Česku byli aktivnější i v posledních dvou letech. Do filantropie se nezapojila necelá čtvrtina dotázaných, v ostatních zemích to byly skoro dvě pětiny.

Ve všech zemích Visegrádu je hlavní motivací k dobrovolnické práci možnost pomáhat ostatním, zmínily to tři pětiny lidí. Češi však mnohem víc než obyvatelé ostatních států V4 berou bezplatnou práci pro spolky či instituce i jako zábavu, možnost potkat se s dalšími lidmi a rozvíjet se, ale také věci měnit.

Přispíváte na dobročinnost nebo se nějak jinak v tom angažujete? Ano 88 %(7 hlasů) Ne 12 %(1 hlas)

Dary poskytlo 58 procent Čechů

Autoři zjišťovali i to, jak lidé z V4 v posledních dvou letech přispívali při mimořádných událostech jako válka na Ukrajině i jinde po světě, povodně v Pákistánu či zemětřesení v Turecku. V Česku výčet doplnilo tornádo na Moravě, rozsáhlý lesní požár v Hřensku a covidová epidemie, v ostatních státech to byly tamní přírodní pohromy či jiné důvody.

Dary poskytlo 58 procent Čechů. V Polsku to při mimořádných událostech udělaly dvě pětiny lidí, na Slovensku 36 procent a v Maďarsku necelých 30 procent. Na pomoc Ukrajině lidé v Česku darovali v průměru také vyšší částky než obyvatelé ostatních států V4.

V Česku při politických a válečných událostech víc darují muži. Ženy naopak víc přispívají na humanitární pomoc. Na vojenské účely nejvíc podporu dávají lidé nad 65 let, zjistili výzkumníci.

Dosud největší průzkum dobrovolnictví v Česku provedl loni na podzim statistický úřad. Výsledky by zástupci vlády a statistici měli představit na tiskové konferenci 25. června. Podle plánu by se pak měla situace mapovat každé čtyři roky.