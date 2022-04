Lidé ze strachu před jadernou katastrofou stále nakupují jodové tablety

„Nedělejte to, nefunguje to takto jednoduše a je to nebezpečné kvůli riziku nežádoucích účinků,“ zdůraznila Kamila Horníčková z Lékárna.cz.

Lékárna potvrdila, že zájem o jód prudce vzrostl na konci února, kdy na čas zmizely jodové tablety z lékáren. Lidé tablety vykupovaly pod hrozbou aktivace jaderných zbraní v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Nákupy jódu po této zprávě extrémně vyskočily. Lékárna.cz uvedla, že to bylo až desetinásobně. „Zájem sice po dvou týdnech opadl, přesto zákazníci aktuálně nakupují stále dvojnásobně víc přípravků s jódem než na začátku letošního roku,“ doplnila mluvčí lékárny Romana Žatecká.

Preventivní ochrana je nebezpečná pro děti

Preventivní ochrana jódem v obavě před radiací je ale podle odborníků nebezpečná hlavně pro děti a nenarozená miminka. „Nežádoucí účinky mohou ohrozit také lidi s poruchou štítné žlázy a ty, kdo by používali jodid draselný opakovaně a užili by vyšší dávky než doporučené,“ varovala dále Žatecká.

Jód (jodid draselný) jako ochrana před radiací se podle Žatecké účelně používá pouze do určitého okruhu kilometrů od místa výbuchu jaderného neštěstí a jeho to během několika málo hodin před a do přibližně 24 hodin po jaderného výbuchu.

„Doporučení, kdy nasadit jódové tablety a jejich dávkování lidem v zasažených oblastech řídí centrálně odborná autorita. Pro ostatní je preventivní užívání bez doporučení státní autority nebo lékaře nebezpečné,“ uvedla Žatecká s tím, že jodové tablety se léčebně podávají pouze s diagnostikovanou poruchou štítné žlázy po doporučení lékaře.

„Doporučená denní dávka jódu je 150 mikrogramů. Rozhodně není vhodné ji překračovat. Nadbytek jódu může vést k patologicky zvýšené činnosti štítné žlázy, hypertyreóze. Ta se projevuje teplou opocenou kůží, vypadáváním vlasů, zvýšenou únavností, hubnutím, třesem, neklidem, úzkostí a poruchami činnosti srdce,“ řekla Pavla Horáková, která má v Lékárna.cz na starosti poradenskou službu pro pacienty. Dodává, že prevence před radiací nemá smysl. „Jediná ochrana je správný bunkr s funkční čističkou vzduchu a vody,“ doplnila.

Jód je přitom zastoupený například v rybách, mořských plodech a mořských řasách, také v mase a mléce volně chovaného skotu. Rovněž se přidává se do kuchyňské soli. „Pět až 10 gramů denně takto upravené soli by mělo stačí na pokrytí denní potřeby jódu,“ dodala Žatecká z lékárny.