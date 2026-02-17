Si? Hlavu Číny nezná třetina Čechů. Zelenskému důvěřuje i 9 procent voličů SPD

Macronovi důvěřuje 52 procent lidí, nedůvěřuje 31 procent. Zbytek neví, nebo Macrona nezná. „Někteří zahraniční političtí představitelé vykazují relativně vysokou míru neznámosti,“ podotkli statistici.
Podíl odpovědí „neznám“ je u většiny politiků dvouciferný. Nejvyšší byl u rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena, v jehož případě činil 62 procent. Podobné to bylo i v případě britského premiéra Keira Starmera.
Naopak naprostá většina lidí zná Zelenského, Putina a Trumpa. U všech třech míra nedůvěry převažuje nad důvěrou. Zatímco u Zelenského je to těsně, u Putina a Trumpa výrazně. Ruskému prezidentovi důvěřuje osm procent Čechů a 87 procent ne. V případě Trumpa je důvěra na 12 procentech, nedůvěra na 83 procentech.
|
Češi více důvěřují Zelenskému než Putinovi, Slováci naopak, zjistil průzkum
Ještě nižší míru důvěry má čínský prezident Si Ťin-pching, vyjádřilo mu ji sedm procent Čechů. Míra nedůvěry ale není v jeho případě tak vysoká jako v případě Putina a Trumpa, činí 53 procent. Třetina Čechů pak čínského prezidenta nezná.
CVVM upozornilo, že v některých případech je důvěra výrazně rozdělená podle volební preference dotázaných. Vedle Zelenského se to týká například i slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. Ficovi důvěřuje 21 procent Čechů a 67 procent ne, u Orbána je tento poměr 22 procent ku 59 procentům.
„Těmto dvěma politikům důvěřují přibližně dvě třetiny voličů SPD a dvě pětiny voličů ANO,“ uvedlo CVVM. Mezi voliči Motoristů důvěřuje Orbánovi více než čtvrtina dotázaných, Ficovi pětina. Voliči koalice Spolu, STAN a Pirátů vyjadřují těmto dvěma politiků velmi nízkou důvěru, řádově v jednotkách procent.
|
Češi nejvíce důvěřují Harrisové a Macronovi, nejméně Putinovi
Podobná souvislost je zřetelná i u Zelenského. U voličů STAN činí důvěra 72 procent, v případě Pirátů 78 procent a u příznivců koalice SPOLU 82 procent
„Mezi voliči dalších politických subjektů klesá procento důvěry pod čtvrtinu: pro voliče Motoristů sobě se jedná o 24 procent, pro voliče ANO o 18 procent a pro voliče SPD se jedná o devět procent,“ dodali statistici.
Průzkum se konal od 23. ledna do 3. února. Zúčastnilo se ho 1 725 lidí.