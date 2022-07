Češi věří odborníkům, vyplývá z průzkumu. Covid ukázal, že rozhodují efektivně

Až 79 procent Čechů má za to, že by se do politických rozhodnutí mělo zapojit více odborníků. Vyplývá to z průzkumu agentury BehavioLabs ve spolupráci s think-tankem České priority. „Naše hypotéza je, že odborníci jsou považováni za pojistku rozumného přístupu a správný kompas směrem k rozhodnutím, ze kterých profituje celá společnost,“ řekl pro iDNES.cz zakladatel Českých priorit Ladislav Frühauf.