Řeč je o lécích, jako jsou třeba Ozempic nebo Mounjaro. Všechny fungují na podobném principu: obsahují látky podobné hormonu, který se po jídle uvolňuje ze střev. Tím, že působí na receptory v mozku, ovlivňují chuť k jídlu. Ve vývoji jsou však zcela nové látky, které nejspíš „hlad“ po hubnutí ještě zvýší.
Ještě v roce 2017 byl k dispozici jen lék Trulicity (s účinnou látkou dulaglutid), kterého se tehdy do lékáren dodalo „jen“ 2 182 balení. O čtyři roky později, když už byly na trhu léky typu Ozempic a Rybelsus s účinnou látkou semaglutid, vystřelily dodávky už na 372 760 balení. V roce 2024 přibyl i lék Mounjaro na bázi tirzepatidu a spotřeba přesáhla 937 tisíc balení.
Pokud pacient jen užívá lék a necvičí a správně se nestravuje, je efekt menší. Navíc mohou kromě tuku také ubývat svaly.