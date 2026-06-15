Češi podceňují prevenci, míní lékař Šebek. Prozradil, jak na dlouhý život ve zdraví

Jak jste se dnes vyspal?
Ne moc dobře. Nespal jsem doma ve své posteli, měl jsem výlet do Třince, odkud jsem teď přijel. Kromě takových výjimečných situací si ovšem spánek všichni můžeme dopřát poměrně jednoduše, pokud chceme. Musí to ale být vědomé rozhodnutí a člověk na tom musí pracovat. Pokud máte spánkovou deprivaci, výrazně vám může pokazit den, ovlivnit emoce, soustředění i celkové fungování. Dlouhodobý nedostatek spánku má velmi vážné dopady. Spánek je zkrátka jedním ze základů dlouhého života ve zdraví.
Jakmile jednou zdraví v nějaké zásadní míře ztratíme, už ho nikdy úplně nezískáme zpět.