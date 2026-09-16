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Češi poslali Nepálu na pomoc po ničivých povodních přes 47 milionů korun

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  14:15
Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)

Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026) | foto: ČTK

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120 fotografií
Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybraly české humanitární organizace zhruba 47,3 milionu korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování, uvedly nevládní organizace.

Za poslední dva týdny se vybraná částka zvýšila o zhruba 10,8 milionu korun.

Povodně v Nepálu si podle tamních úřadů vyžádaly nejméně 1399 obětí, přičemž asi 5170 dalších lidí je stále pohřešováno. Čínské úřady uvádějí na své straně 43 mrtvých a přes 500 pohřešovaných. Povodně podle České geologické služby způsobilo zřícení skály spojené s kolapsem části himálajského ledovce.

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Veřejnost do sbírky Člověka v tísni darovala 41,2 milionu korun, lidé mohou dál přispívat na webu nebo na účet 9002222900/0300. Organizace pomáhá v nejhůře zasažených oblastech, na místě nasadila 14 členů svého záchranného týmu. Kromě bezprostřední pomoci také poskytují psychosociální podporu a spolupracují s úřady na vylepšených systémech včasného varování před přírodními katastrofami.

Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Odklízení sutin a bahna po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27. srpna 2026)
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27. srpna 2026)
Kvůli záplavám v Nepálu zemřely stovky lidí a tisíce se jich pohřešují. V zasažených oblastech probíhají záchranné humanitární akce. (1. září 2026)
Truchlící dívka po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27. srpna 2026)
120 fotografií

UNICEF v České republice ve sbírce vybral zatím 2,5 milionu korun, uvedla jeho mluvčí Darina Jíchová. Mezinárodní organizace zajišťuje přístup k vodě a hygieně, lékařskou péči, psychosociální pomoc, výživu a potřeby pro vzdělávání. Pomáhá také s ochranou dětí.

Humanitární organizace ADRA vybrala zhruba 1,9 milionu korun, sdělil vedoucí oddělení komunikace Vít Hněvkovský. Lidé mohou dál přispívat na účet 949494/0600 s variabilním symbolem 380, nebo prostřednictvím sbírkové stránky. ADRA dál zprostředkovává základní potřeby pro zasažené, kvůli zvýšenému riziku šíření onemocnění se také zapojila do distribuce vakcín proti choleře.

Stav sbírky Charity, na kterou lze peníze zaslat prostřednictvím webu nebo na účet 55660022/0800, variabilní symbol 107, činí 1,1 milionu korun. Charita vybranými dary podporuje partnerskou organizaci Charita Nepál, která mapuje nejnaléhavější potřeby obyvatel a distribuuje pomoc lidem, kteří přišli o domov, sdělila manažerka zahraniční komunikace Zuzana Haniková.

Organizace CARE ve sbírce vybrala 357 tisíc korun, sdělila Michaela Kosowska. Lidé mohou přispívat prostřednictvím společné sbírky. Mezinárodní tým CARE v Nepálu distribuuje balíky základní pomoci, během prvních dvou měsíců plánuje v nejvíce zasažených oblastech podpořit přibližně 15 tisíc lidí.

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Český červený kříž prostřednictvím veřejné sbírky (účet 333999/2700, variabilní symbol 2606) vybral do středy přes čtvrt milionu korun, uvedla referentka externí komunikace Lenka Stříteská. Prostředky se zapojují do širší mezinárodní pomoci Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Na pomoc Nepálu poputuje také dražba uměleckých děl v charitativní aukci, kterou na portálu Artslimit zahájil nadační fond Happy Hearts Czech. Stojí za ním modelky Petra Němcová a Karolína Bosáková. Dražit se budou mimo jiné váza nedávno zesnulého Milana Knížáka od SIN Gallery, plastika Břetislava Bendy nebo obrazy, které vytvořili Aziya, Michaela Červená či Adam Jílek.

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