Na dobročinnost přispěla téměř polovina Čechů, solidaritu vyburcovalo tornádo

Humanitární organizace ADRA zaregistrovala v porovnání s předchozími lety dokonce více než dvojnásobný nárůst darů. V roce 2020 věnovali Češi prostřednictvím organizace přes 51 milionů Kč, zatímco začátkem prosince 2021 už tato částka dosahovala více než 112 milionů korun.

„K listopadu letošního roku měla ADRA třikrát více dárců než v roce 2020. Je to dáno zejména velkou vlnou solidarity po tornádu na jižní Moravě,“ uvedla ADRA Karolina Emanuelová.

Hana Morávková z Nadace Via potvrdila, že poslední dva roky byly výjimečné z pohledu dárcovství a štědrosti lidí. „V minulém roce jsme pozorovali významný nárůst v souvislosti s covidem, letos se vzedmula veliká vlna štědrosti v prvních týdnech po tornádu na Moravě. Dobrou zprávou pro společnost ale je, že i očištěně od těchto výjimečných situací je dárcovství v Česku na vzestupu,“ popsala pro iDNES.cz Morávková.

Zejména v souvislosti s covidem se však objevila nová témata: pomoc zdravotníkům, podpora kultury či podpora matek-samoživitelek, každým rokem roste podíl online darování. „Přesná čísla budeme mít v lednu, ale odhadujeme, že letos se přispěje méně na rozvojové projekty nebo ekologické projekty,“ doplnila Morávková.

Z průzkumu, který provedla výzkumná agentura Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti, vyplývá, že na dobročinné účely navíc přispěla v roce 2021 téměř polovina Čechů, konkrétně 41 procent, což je o pět procentních bodů víc než v předchozím roce.

Jan Gregor z Nadace Neziskovky.cz nedávno pro iDNES.cz přisoudil enormní množství darů především tomu, že tornádo bylo v Česku naprosto unikátním jevem.

„Zajisté nás udělala trochu citlivějšími pandemie koronaviru. Ale množství lidí, které přispívalo, spolu s výší částek, které posílali, bylo naprosto nevídané. Kdyby šlo třeba o lokální povodně, nevybralo by se tolik peněz takto rychle,“ poznamenal Gregor. Lidé navíc do různých sbírek přispěli desítky milionů korun ještě předtím, než začal nějaké peníze přerozdělovat stát.

V historii dárci neposlali peníze tak rychle

Rovněž dárcovská platforma Darujme.cz překonala v roce 2021 významný milník, neboť objem darů od doby vzniku v roce 2010 překročil miliardu korun.

„V letošním roce se do online dárcovství zapojilo více než 306 tisíc dárců, v roce 2020 to bylo necelých 155 tisíc. Celkem více než 277 milionů Kč putovalo přes Darujme.cz na pomoc lidem a obcím, které letos v červnu zasáhlo ničivé tornádo. Ještě nikdy v české historii dárci neposlali peníze tak rychle v takovém objemu,“ řekl ředitel Nadace Via Zdeněk Milahco.

„Letošní rok byl z hlediska dobročinnosti mimořádný tím, že při něm proběhla jednorázová přírodní katastrofa v podobě tornáda a následovala po něm mohutná vlna solidarity,“ přiblížila Karolina Emanuelová z organizace ADRA.

Dary v ADRA věnované na pomoc po tornádu přesáhly 70 milionů korun, celkový počet darů, které ADRA na pomoc po tornádu obdržela, bylo zhruba 28 tisíc. „Největší dar ze strany firem byl ve výši 7 milionů (Nadace Jistota Komerční banky), dále 5 milionů, několik dalších firem poslalo ještě částky vyšší než 0,5 milionu korun,“ popsala dále Emanuelová.

Podle organizace se však zdá, že velká finanční štědrost po tornádu má za následek nižší objem darů v závěru roku. „Kvůli velkému zapojení po tornádu firmy nyní v závěru roku darují méně, než je zvykem,“ doplnila Emanuelová z organizace ADRA.

Ta rovněž poukázala na to, že nižší objemy darů organizace registruje také u oblíbeného vánočního způsobu dárcovství, dárcovských certifikátů, které mohou lidé zároveň věnovat někomu pod stromeček. „Tam ale ještě doufáme v nárůst v posledním předvánočním a vánočním týdnu, jelikož certifikáty ADRA Dárek mohou lidé objednávat i elektronicky, a to při platbě kartou i během svátků,“ dodala Emanuelová.

Už nikdy nezapomene, jak vypadalo okolí

Od ničivého tornáda uplyne na Štědrý den půl roku, Nadace Via pokračuje v pomoci poškozeným domácnostem. „Zedníci k nám přijeli až z Nového Jičína a zůstali tu celé prázdniny,“ zavzpomínala paní Marie pro Diecézní charitu Brno. „Nejdříve opravovali bytovku naproti a pak náš dům. Společně se sousedkou jsme jim vařily a všichni jsme moc vděční za velkou pomoc. Pomáhali i studenti, namísto toho, aby si užívali prázdniny,“ vybavila si seniorka z Moravské Nové Vsi okamžiky obrovské solidarity.

V domě žije nyní sama, náročné a smutné období pro ni začalo už před rokem, kdy jí zemřel manžel. Naštěstí má poblíž syna i dceru s rodinami, a tak se budou i přes svátky navštěvovat. Marie ale cítí, že jí bude o Vánocích do pláče.

Marie z Moravské Nové Vsi: O Vánocích mi bude smutno. | foto: Diecézní charita Brno

„Měli jsme na dvoře voliéry s ptáky, to byl náš velký koníček, dokonce i děti ze školy se chodily dívat na krkavce, sojky i straky. Tornádo vše rozbilo, zůstala mi jen naše kočička,“ popsala Marie. Výhled ze dvora na část Mikulčic s novými nebo rozestavěnými střechami už je teď veselejší. Paní Marie, stejně jako ostatní, už ale nikdy nezapomene, jak vypadalo okolí těsně poté, co se tornádo přehnalo.

Její dům už je opravený, dostal novou fasádu, má opravenou terasu a výměnou prošla také okna. „Tehdy jsem měla velké štěstí, že jsem zrovna vstala od televize a šla jsem nahoru zavírat ventilačky. To mě zachránilo, dolů už jsem šla po skle,“ uvědomila si paní Marie. Přestože měla v přízemí třívrstvá skla v oknech, létající tašky z okolních střech je dokázaly rozbít. „Pomohli nám hasiči a lidé, kteří přijížděli, Charita nám také moc pomohla, děkujeme“, dodala.

Mnozí se poprvé od léta zastaví

Vedle finanční a materiální pomoci lidé oceňují také podporu psychickou. „S lidmi jsem v kontaktu a vnímám, jak je pro ně solidarita a psychická podpora důležitá. Ukázalo se to nejen bezprostředně po katastrofě, ale platí to i nyní s příchodem zimy a vánočních svátků,“ říká Dagmar Kokešová, která jako koordinátorka Charity stále pomáhá na Břeclavsku.

„Mnozí se poprvé od léta zastaví a odpočinou si od úklidových a stavebních prací, někteří budou trávit Vánoce ve svých dočasných domovech u příbuzných a známých,“ dodala koordinátorka.

Do sbírky Diecézní charity Brno na pomoc po tornádu přispěli dárci k začátku prosince částkou 360 567 000 korun. Finanční pomoc rozdělená domácnostem prozatím činí 243 617 363 korun. Speciální komise i nadále vyhodnocuje nejen míru poškození domů, ale také sociální situaci jednotlivých domácností.

Další finanční podpora je směřována především k nejzranitelnějším sociálním skupinám, jako jsou senioři, matky-samoživitelky, rodiny s malými dětmi nebo lidé s postižením. Charita na Hodonínsku a Břeclavsku zůstává i nadále. Lidem přímo v obcích denně pomáhají charitní koordinátoři.

Nechtělo se nám začínat znovu

„Babi, a kde teď budou Vánoce?“ Zeptala se nejmladší ze čtyř vnoučat krátce poté, co dům babičky a dědy na Pánově zničilo tornádo. Manželé do něj průběžně investovali všechny své peníze a těšili se, že tu budou spokojeně trávit důchod.

Paní Ludmila vzpomínala pro Diecézní charitu Brno na chvíle po tornádu s rozporuplnými pocity: „Když jsme úplně rozbořený dům viděli, nechtělo se nám začínat znovu.“

Chuť a sílu pustit se do stavby nového domu jim dodali lidé, kteří překvapili manželský pár svoji nezištnou pomocí, a také obě dcery s rodinami. Dům na Pánově byl pro ně místem, kde se celá rodina setkávala a vnoučata se vždy těšila na prázdniny a na společné Vánoce.

Ludmila z Pánova: Snad stihneme dům do Vánoc. | foto: Diecézní charita Brno

„Začali jsme dva měsíce po katastrofě, teď je dům před dokončením. Už věříme, že se do Vánoc stihneme nastěhovat,“ řekla Ludmila s optimismem v hlase. Díky zapojení celé rodiny se podařilo stavět rychle a zvládnout všechno „papírování“. Finanční podporu získali manželé od různých organizací a část také ze sbírky Charity.

„Mnohem více teď věříme v dobro,“ ohlédla se za uplynulými pěti měsíci paní Ludmila, „lidé se dokážou semknout a navzájem si pomoci. Byla tu obrovská solidarita, něco takového jsme nikdy nezažili. Všem moc děkujeme, bez pomoci bychom to nezvládli.“