Češi po povodních v Nepálu draží obrazy. Výdělek půjde na zničené školy

Dražba běží od 15. září online na webu ArtsLimit a zapojit se do ní může veřejnost. Vyvrcholí 8. října večer naživo během akce Art Cocktail Party v karlínském WorkLounge v Praze.
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Mezi hlavní položky katalogu patří vedle Warholových tisků křišťálová váza Zítra na Marsu od Milana Knížáka, kterou poskytla pražská SIN Gallery. Jde o první kus z limitované edice šesti exemplářů. Zájemci mohou dražit také plastiku sochaře Břetislava Bendy či obrazy Michaely Červené, autorky tvořící pod jménem Aziya a malíře Adama Jílka.
„Vybral jsem si nadaci Happy Hearts, jelikož to, co dělá, je nesmírně důležité. Zaměřuje se na rozvoj vzdělání a výstavbu škol. Vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme získat, a mělo by být umožněno každému z nás,“ uvedl ke své účasti Jílek, jehož díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě.
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Peníze z aukce zamíří především do nepálské oblasti Nuwakot. „Škola v těchto oblastech není určena jen ke vzdělávání. Je to přirozené centrum komunity pro široké okolí,“ popsal nadační fond.
Organizace Happy Hearts působí v zemi přes deset let. Globálně má za více než dvacet let existence na kontě přes 380 nově vybudovaných škol v 17 zemích světa.
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Do pomoci se zapojili také čeští středoškoláci ze vzdělávacího programu Future Leaders. Ti měli v těchto dnech sami pomáhat přímo na stavbě v Nepálu. Když jejich výjezd srpnové záplavy zhatily, zorganizovali vlastní finanční sbírku, která se s výtěžkem z aukce umění propojí.
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5. září 2026