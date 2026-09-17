Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Češi po povodních v Nepálu draží obrazy. Výdělek půjde na zničené školy

  17:11
Nepál zasáhly ničivé povodně. Na snímku záchranáře odnášejí do bezpečí...

Nepál zasáhly ničivé povodně. Na snímku záchranáře odnášejí do bezpečí pracovníka vodní elektrárny. (4. září 2026) | foto: AP

Malíř Adam Jílek
Dílo Andyho Warhola nabízené v aukci Back to school.
V aukci jsou také obrazy Michaely Červené, autorky tvořící pod jménem Aziya.
Dobrovolníci s nadačním fondem Happy Hearts v Nepálu v roce 2019
125 fotografií
Originální práce popartového umělce Andyho Warhola, křišťálová váza výtvarníka Milana Knížáka i plátna současných autorů míří do dražby. Nadační fond Happy Hearts spustil sedmnáctý ročník dobročinné aukce Back to school. Výtěžek půjde mimo jiné na obnovu vzdělávacích zařízení v Nepálu, kde ničivé srpnové bleskové povodně smetly více než padesát škol.

Dražba běží od 15. září online na webu ArtsLimit a zapojit se do ní může veřejnost. Vyvrcholí 8. října večer naživo během akce Art Cocktail Party v karlínském WorkLounge v Praze.

Skok o tisíc za jediný den. Nepál zvýšil počet pohřešovaných po povodních

Mezi hlavní položky katalogu patří vedle Warholových tisků křišťálová váza Zítra na Marsu od Milana Knížáka, kterou poskytla pražská SIN Gallery. Jde o první kus z limitované edice šesti exemplářů. Zájemci mohou dražit také plastiku sochaře Břetislava Bendy či obrazy Michaely Červené, autorky tvořící pod jménem Aziya a malíře Adama Jílka.

„Vybral jsem si nadaci Happy Hearts, jelikož to, co dělá, je nesmírně důležité. Zaměřuje se na rozvoj vzdělání a výstavbu škol. Vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme získat, a mělo by být umožněno každému z nás,“ uvedl ke své účasti Jílek, jehož díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě.

Češi poslali Nepálu na pomoc po ničivých povodních přes 47 milionů korun

Peníze z aukce zamíří především do nepálské oblasti Nuwakot. „Škola v těchto oblastech není určena jen ke vzdělávání. Je to přirozené centrum komunity pro široké okolí,“ popsal nadační fond.

Organizace Happy Hearts působí v zemi přes deset let. Globálně má za více než dvacet let existence na kontě přes 380 nově vybudovaných škol v 17 zemích světa.

Ničivý řetězec událostí. U začátku tragédie v Himálaji sehrála roli změna klimatu

Do pomoci se zapojili také čeští středoškoláci ze vzdělávacího programu Future Leaders. Ti měli v těchto dnech sami pomáhat přímo na stavbě v Nepálu. Když jejich výjezd srpnové záplavy zhatily, zorganizovali vlastní finanční sbírku, která se s výtěžkem z aukce umění propojí.

5. září 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Středula vyzval k debatě o daních, varoval před legalizací švarcsystému

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a předseda Českomoravské...

K zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému vyzval vládu při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. Nejvíce daňově zatíženi jsou...

17. září 2026  10:42,  aktualizováno  17:24

Z jezera Most vyzvedli tělo. Expertiza určí, zda jde o ztraceného mladíka

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po...

Policejní potápěči dnes odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Podle policie zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na...

17. září 2026  15:31,  aktualizováno  17:21

Češi po povodních v Nepálu draží obrazy. Výdělek půjde na zničené školy

Nepál zasáhly ničivé povodně. Na snímku záchranáře odnášejí do bezpečí...

Originální práce popartového umělce Andyho Warhola, křišťálová váza výtvarníka Milana Knížáka i plátna současných autorů míří do dražby. Nadační fond Happy Hearts spustil sedmnáctý ročník dobročinné...

17. září 2026  17:11

Kanada s USA? Ne, s Evropou. Ursula převezla Trumpa, ale všechny zaskočila

Premium
Kanadský premiér Mark Carney s představiteli EU ve Štrasburku (17. září 2026)

Donald Trump to „dokázal“. Svými kroky donutil Kanadu hledat spojence jinde. Evropská komise zaskočila nabídkou, aby se stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Kanadský premiér Mark Carney to...

17. září 2026

Itálie u soudu. Žena unikla trestu za bodnutí druha násilníka, pak se objímali

Premium
Ženu z Chrudimska soudí za pokus o vraždu, svého partnera bodla nožem do...

Na deset let mohla jít za mříže za pokus o vraždu třiatřicetiletá matka devíti dětí z Chrasti na Chrudimsku, která loni v květnu jako těhotná bodla kuchyňským nožem svého o tři roky mladšího...

17. září 2026  16:47

Tünde Bartha vrátí městský byt, důvod výpovědi ale odmítá. Radnici bude žalovat

Tünde Bartha (21. května 2026)

Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha s manželem předají Praze 3 městský byt na Žižkově, z něhož jim radnice v červnu vypověděla nájem kvůli údajnému porušení podmínek. Blízká spolupracovnice premiéra...

17. září 2026  16:30

Přestavba Velkého kina ve Zlíně začne. Firma představila jeho budoucí podobu

Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost...

Po deseti letech se začne opravovat památkově chráněné a staticky narušené Velké kino ve Zlíně. Zastupitelé ve čtvrtek schválili výsledky soutěže na jeho proměnu na multifunkční objekt se dvěma sály....

17. září 2026  16:27

Ukrajina při nákupech zbraní přišla o miliardy. Nelogicky zvýhodnila i firmu Strnada

Ilustrační snímek.

Ukrajina v roce 2024 kvůli podvodům, plýtvání a špatnému řízení nákupů pro armádu přišla přibližně o 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun). Vyplývá to z vládních auditů, které získal deník The New...

17. září 2026  16:26

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

17. září 2026  16:11

Zadlužená Břeclav? Ve volbách hraje prim financování a intenzivní doprava

zámek v Břeclavi

Vedení břeclavské radnice tvořené koalicí ANO s uskupením Mladí a neklidní se může za poslední čtyři roky radovat z řady významných úspěchů. Podařilo se opravit a otevřít nové koupaliště, zařídit...

17. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

ČNB se sazbami zatím nehnula. Ekonomové ale ještě letos jejich zvýšení čekají

ilustrační snímek

Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou...

17. září 2026  14:48,  aktualizováno  15:53

V bačkůrkách a s plyšákem. Plačící dívenku na rušné silnici spasila náruč strážníka

ilustrační snímek

Pozitivní ohlasy vyvolala čtvrteční zpráva o nalezení malého děvčátka, které se zatoulalo v ulicích Prahy 9. Teprve tříleté dítě objevili pražští strážníci u silnice se silným provozem v přezůvkách a...

17. září 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet