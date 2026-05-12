Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na summitu NATO chtějí Češi hlavně Babiše a pak Pavla. Macinka v průzkumu neuspěl

Autor: ,
  19:33
Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Pro premiérovu účast se vyslovilo 57 procent respondentů. Zhruba polovina dotázaných by ráda viděla na setkání státníků i prezidenta Petra Pavla a ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD).
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě....
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství v Arménii. (4....
12 fotografií

Průzkum se uskutečnil od 8. do 11. května a zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let. Podle nich by měl Českou republiku reprezentovat hlavně premiér, poté prezident a dále ministr obrany. Ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) by nechala odcestovat méně než třetina Čechů.

„Česká republika je parlamentní demokracie a tímto pohledem ji vnímá většina občanů. Proto by podle nich měl Česko na summitu zastupovat především premiér Andrej Babiš. Shodnou se na tom jak voliči vlády, tak někteří voliči opozice,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová. U voličů hnutí ANO chce Babiše na summitu 89 procent, u voličů Spolu 49 procent.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Na druhém místě se umístil prezident Petr Pavel. Na summitu by ho rádo vidělo 47 procent Čechů. Výraznou podporu, přes 90 procent, má u příznivců Spolu, STAN i Pirátů. Naopak Pavla na summitu si přeje podle autorů průzkumu jen 17 procent voličů ANO.

„Paradoxně největší podporu mezi vládními stranami má prezident mezi Motoristy, v Ankaře ho chce 26 procent jejich příznivců. V případě příznivců SPD je podpora Pavlovy účasti na summitu pouhých osm procent,“ napsal server.

Zůna se umístil na třetím místě. V Turecku ho chce 45 procent všech respondentů. Na posledním místě s 30 procenty skončil ministr Macinka, který opakovaně vystupuje proti účasti prezidenta na summitu NATO.

Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Spor Hradu a vlády o účast na summitu NATO trvá i po páteční schůzce Pavla a Babiše. Pavel trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá.

Podle Babiše by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, jelikož má na starosti vládní rozpočet. O složení delegace bude rozhodovat v červnu. Summit se uskuteční 7. a 8. července.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Na summitu NATO chtějí Češi hlavně Babiše a pak Pavla. Macinka v průzkumu neuspěl

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Pro premiérovu...

12. května 2026  19:33

Aplikace Záchranka za deset let fungování pomohla už v 220 tisících krizových situací

Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace...

Mobilní aplikaci Záchranka má po deseti letech od vzniku zhruba 3,8 milionu uživatelů, kteří jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisícům krizových situací. Aplikace usnadňuje určit...

12. května 2026  19:11

Affleck a Damon čelí žalobě za pomluvu. Film Rána příliš připomíná skutečný případ

Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)

V souvislosti se svým nejnovějším thrillerem Rána (The Rip) čelí američtí herci Matt Damon a Ben Affleck žalobě za pomluvu. Scénář podle žalobců obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se...

12. května 2026  19:05

Stíhaný šéf Hospodářské komory je venku z vazby. Šlo o extrémní opatření, tvrdí žalobce

SmartPark

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, který je stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. V úterý o tom informoval server Seznam Zprávy. Podle žalobce...

12. května 2026  18:48

V Norsku zemřeli dva Češi, neštěstí se stalo při plavbě na moři

Pozorovat, jak moře skrze mohutný maelström s vodou čaruje, je prý nejlepší z...

V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda v Oslu je v kontaktu s rodinami, potvrdil pro iDNES.cz tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Adam...

12. května 2026  18:33,  aktualizováno  18:48

Toužil jsem být hrdina IS, přiznal muž, jenž chtěl útočit na koncertě Taylor Swift

Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)

Rakušan Beran A., souzený kvůli plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni v roce 2024, se v úterý poprvé přímo vyjádřil k motivu svého počínání. Chtěl být za hrdinu u...

12. května 2026  18:40

Pavel ocenil prohlášení vlády o plnění závazků k NATO. Budu ji v tom podporovat, uvedl

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Česká vláda se podle prezidenta Petra Pavla v posledních vyjádřeních postavila za obranu jako svou prioritu. Pavel vyjádření vlády uvítal, deklarovala podle něj, že poskytne dvě procenta hrubého...

12. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:36

Změny ve vedení Pojišťovny VZP. Skončil předseda představenstva Kareš

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ve vedení Pojišťovny VZP (PVZP) v úterý skončil předseda představenstva Robert Kareš. PVZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z představenstva byl odvolán také René Kurka.

12. května 2026  18:25

Oběd na lodi i debata o válce. Pavel se setkal s Pellegrinim a Van der Bellenem

Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander...

Ceremoniálem na hradě Devín začal na Slovensku summit prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavy států poobědvaly na Dunaji na lodi Harmónia, tématem jednání byla jiné energetická bezpečnost,...

12. května 2026  10:51,  aktualizováno  18:16

Maďarsko sestavilo novou vládu. Vznik kabinetu završily sliby ministrů

Poslanci zpívají národní hymnu během plenárního zasedání nového Národního...

Ministři nové středopravé maďarské vlády v úterý složili v parlamentu sliby, čímž završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Magyara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili...

12. května 2026  18:05,  aktualizováno  18:06

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ital v karanténě popřel, že má příznaky hantaviru. Tamní média hovořila o opaku

KLM airbus A321neo aerolinky letadla

Pětadvacetiletý Ital, který je v karanténě po kontaktu s ženou nakaženou hantavirem, odpoledne popřel zprávy italských médií, že by měl příznaky nemoci. Muž byl na palubě letu nizozemské společnosti...

12. května 2026  16:37,  aktualizováno  17:54

Trikolora opět sdílela Rychlé šípy, nadace se ohradila. Jsme hrozní, reaguje Majerová

Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...

Trikolora, které předsedá poslankyně za SPD Zuzana Majerová, na svém Facebooku opět zveřejnila komiks Rychlé šípy. Skautská nadace Jaroslava Foglara upozornila, že jde o porušení práv. „Takové...

12. května 2026  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.