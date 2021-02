Národ je málo sebevědomý, myslí si Češi. Za silného považují Havla či Jágra

Sebevědomí hodnotili Češi na desetibodové škále. Podle výsledků průzkumu se Češi vnímají jako málo sebevědomý národ. Jen čtvrtina lidí si myslí, že je na zdravé úrovni. Desetina, a to zejména ve věku 18 až 24 let, si domnívá, že Češi jsou sebevědomí až moc.

Češi své sebevědomí na desetibodové škále hodnotili v průměru známkou 6,36. Sami sebe přitom lépe hodnotí muži a zároveň lidé ve věku mezi 55 a 65 lety.

„Výzkum potvrdil, že Češi mají většinou tendenci své sebevědomí podceňovat. Ve chvíli, kdy mají hodnotit sami sebe, volí průměrně o 4 procenta horší známku, než jak si myslí, že by jejich sebevědomí hodnotili ostatní. Pokud už ale někteří dávají svému sebevědomí lepší známku, považují rovněž za zdravou jeho výrazně vyšší míru než ostatní,“ uvádí Adéla Denková z projektu Česko v datech.



Se závěry výzkumu souhlasí například i nejúspěšnější český himalájský horolezec Radek Jaroš. Ten díky svým výstupům na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíkového přístroje patří do síně slávy světového horolezectví.

Čechům pomáhají těžké životní situace

„Sebevědomí Čechů je podle mého názoru často bezdůvodně nízké. A to i v případech, kdy toho umíme nebo víme dost. Myslím, že je to do jisté míry dáno historicky, protože byly doby, kdy se lidé báli jakkoliv vyčnívat. Musím říct, že se sebevědomím také často bojuji. Myslím, že je zapotřebí vážit si předně sám sebe a nenechat se negativně ovlivnit okolím,“ myslí si Jaroš.

Míra sebevědomí a osobní síly Čechů roste podle průzkumu s počtem prožitých zátěžových situací. Jedná se hlavně o těhotenství, narození či výchovu dětí, stavbu domu nebo domácí péči o postižené či seniory. Mezi náročné životní situace, které lidem dodají sílu patří také záchrana života nebo zažití živelní pohromy jako povodně nebo požáru. Vlastní odolnost také respondentům posílily situace jako rozchod s partnerem či partnerkou, změna zaměstnání, anebo začátek života v nové zemi.

„Pro mě je zdravé sebevědomí vědomí si své vnitřní síly, vědomí si své svobodné vůle tvořit v radosti svoji realitu, nebýt ve vleku vlivu kohokoliv a čehokoliv. Kontakt s touto vnitřní silou často máme právě v zátěžových situacích,“ doplňuje Jan Vojáček, lékař působící v oboru funkční medicíny.



Svou osobní sílu zvládat náročné životní situace Češi považují za nadprůměrnou. Pomáhá jim v tom především rodina, kterou jako hlavní zdroj sebevědomí a osobní síly označilo téměř šest z deseti respondentů. Druhá příčka patří přátelům, kteří tuto roli primárně zastávají pro 14 procent lidí.

Motivaci dále se překonávat 73 procentům Čechům dodává hlavně pocit, že zvládli náročný úkol nebo práci. Pochvalu od ostatních ale za hlavní zdroj motivace považuje jen 18 procent respondentů, konstruktivní kritiku jako nejdůležitější motivační prvek zase vnímá jen 6 procent Čechů.

Politika, sport či pandemie

Mají-li Češi uvést příklad silného a sebevědomého Čecha, tak ve třetině případů jde o oblast politiky. Nejčastěji se objevují jména Václava Havla a Tomáše Garrigua Masaryka. Na druhém místě volí hudebníky, kterým dominuje Karel Gott. Třetí místo patří sportovcům v čele s Jaromírem Jágrem. V těsném závěsu za nimi figurují historické osobnosti, a to třeba Karel IV. či Jan Hus.

Politika dominuje i v situacích, kdy podle Čechů národ prokázal své sebevědomí. A to zejména v kontextu listopadu 1989 nebo srpna 1968. Druhé místo s 12 procenty sdílí pandemie koronaviru spolu s válkami všeobecně. Třetí nejčastější ukázkou národního sebevědomí jsou sportovní události všeobecně.

„Zajímavé je, že 45 procent dotázaných, tedy téměř polovina, si nedokázalo vybavit žádnou situaci, v níž by Češi jako národ prokázali své sebevědomí a osobní sílu,“ dodává Adéla Denková z Česka v datech.



Nízkou míru národní hrdosti ukazuje i loňský výzkum World Values Survey, podle kterého je na svou zemi hrdých jen 74,6 procent české populace. Mezi evropskými zeměmi je to pátý nejhorší výsledek. Méně než my jsou na svou národnost pyšní už jen v Německu, Bosně, Makedonii, Švýcarsku a Andoře.