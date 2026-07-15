Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češi, národ houbařů. Lidé si z lesa loni přinesli houby za sedm miliard

Autor: ,
  17:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jednou za rok probíhá v Česku nezvyklé statistické šetření. Výzkumníci se v tisícovce českých domácností neptají, koho budou volit, na co nejradši koukají v televizi nebo jaké preferují cereálie, nýbrž jak často chodí do lesa a co tam sbírají. Šetření ministerstva zemědělství vyhodnocuje Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity. Zjednodušeně řečeno se pak všichni Češi dozvědí, jestli jsme stále národem houbařů.

Češi loni nasbírali 31 750 tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun více. V porovnání s dlouhodobým průměrem sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 000 tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,6 kilogramu borůvek a 6,2 kilogramu hub.

Do lesa šly loni alespoň jednou měsíčně téměř dvě třetiny Čechů, předloni navštěvovaly lesy alespoň jednou za měsíc téměř tři čtvrtiny lidí. Zhruba desetina obyvatel Česka lesy nechce nebo nemůže navštěvovat, uvádí šetření. Průměrně navštívil v loňském roce každý Čech lesy zhruba 33krát. Návštěvnost od roku 2020 dosahuje hodnot nad dlouhodobým průměrem, který činí asi 24 návštěv lesa na obyvatele ročně, vyplývá z šetření.

Houbařská sezona 2026 začíná: Kam vyrazit, co právě roste a jak najít plný košík?

„Průzkumy dlouhodobě ukazují, že obyvatelé České republiky navštěvují lesy často a tráví v nich aktivním odpočinkem velice rádi svůj volný čas. Potvrzují tak trvalý význam a tradici rekreačních i produkčních funkcí lesa,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Aktivity jeho resortu jsou podle něj v lesích zaměřeny na zlepšování a posilování jejich přirozeného stavu a kondice.

V loňském roce lidé nejvíce navštěvovali lesy v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a maliny. Lidé loni nasbírali nejvíce hub, a to přes 20 000 tun, meziročně o 1260 tun méně. Malin nasbírali 2200 tun, meziročně téměř shodně.

Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Borůvek loni Češi nasbírali 5840 tun, což bylo meziročně o 1400 tun více. Vzrostl také sběr ostružin, a to 230 tun na necelých 1900 tun. Podle odhadů ministerstva celková hodnota sběru loni dosáhla 7,25 miliardy korun, v roce 2024 to bylo 7,65 miliardy v běžných cenách.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Dešťová smršť s kroupami spláchla centrum Brna. Počasí komplikuje dopravu

Centrum Brna překvapil přívalový déšť a kroupy

Vytopené ulice, několikacentimetrové kroupy a stojící tramvaje v centru města. Brněnští hasiči zasahují u desítek situací spojených se silným deštěm. Podle odborníků šlo o slabší supercelu.

15. července 2026  19:09

Na lidi mířil mušketou a vykřikl „Alláhu Akhbar“. Německá policie muže postřelila

Nález bomby z druhé světové války v Drážďanech si vyžádal evakuaci více než 18...

Německá policie ve středu v Drážďanech postřelila muže, který mířil na lidi střelnou zbraní. Podle tiskové zprávy policejního ředitelství v saské metropoli šlo velmi pravděpodobně o mušketu. Kromě...

15. července 2026

Vlak v Brně srazil člověka. Provoz mezi hlavním a židenickým nádražím je omezen

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Provoz na železničním koridoru mezi hlavním a židenickým nádražím v Brně přerušil okolo 17:30 střet osobního vlaku s člověkem. Původní informace policie hovořila o tom, že člověk kolizi nepřežil,...

15. července 2026  18:50,  aktualizováno  18:53

USA hodnotí izraelsko-libanonská jednání pozitivně. Mluví se o zřízení pilotní zóny

Italská policie hlídkuje před velvyslanectvím Spojených států v Římě, kde se v...

Jednání mezi Libanonem a Izraelem dopadla podle Spojených států pozitivně. Zdroje agentury Reuters tvrdí, že se mimo jiné dohodlo zřízení takzvané pilotní zóny, Izrael by se navíc měl podle agentury...

15. července 2026  18:44

Zelenskyj shání nového premiéra. Favorizuje Koreckého, šéfa ropné firmy

Šéf společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj (vlevo) a ředitel společnosti Public...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj shání náhradu do premiérského křesla za odvolanou předsedkyni vlády Juliji Svyrydenkovou. Za nejvíce připraveného kandidáta vzhledem k nadcházející zimě, na...

15. července 2026  18:24

Na okraji Prahy hoří zemědělský objekt, hasiči dostávají požár pod kontrolu

V Cholupicích hoří hospodářská budova v areálu místního statku. (15. července...

Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahují v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření dostávají hasiči postupně pod...

15. července 2026  16:03,  aktualizováno  18:12

Pavel: Summit byl pro nás diplomatický výprask. Trump dobře věděl, co dělá

Premium
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Summit NATO v Ankaře byl diplomatickým výpraskem a česká delegace na něj nedokázala adekvátně reagovat, uvedl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro iDNES.cz. Ocenil také některé kroky vlády v domácí...

15. července 2026

Češi, národ houbařů. Lidé si z lesa loni přinesli houby za sedm miliard

Vitamin D je v přírodě vzácný, žádné rostliny ho neobsahují. S jedinou...

Jednou za rok probíhá v Česku nezvyklé statistické šetření. Výzkumníci se v tisícovce českých domácností neptají, koho budou volit, na co nejradši koukají v televizi nebo jaké preferují cereálie,...

15. července 2026  17:50

Přípravou vraždy chtěla jen upoutat pozornost, řekl soud. Ženě zmírnil trest

Obžalovaná Klára Štěpánková se svým advokátem v soudní síni Krajského soudu v...

Ženu, kterou policie zadržela v obchodním domě v centru Ústí nad Labem s nožem v kapse, poslal ve středu odvolací soud na pět let do vězení. Zmírnil tak verdikt prvoinstančního soudu, který...

15. července 2026  17:48

OBRAZEM: Legendární rybička nebo med. Pražský hrad láká na originální suvenýry

Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí...

V areálu Pražského hradu, v průchodu před katedrálou, ve středu otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Podle prezidentského kancléře Milana Vašiny má umožnit lepší...

15. července 2026  17:46

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu

Hlídka čínské policie (7. června 2024)

Čína nedávno zadržela českého občana. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö pro iDNES.cz potvrdil, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Letos v lednu naopak zadrželi čeští...

15. července 2026  16:28,  aktualizováno  17:02

Kreml vyslal oligarchu na tajnou misi. Má naleptat vůli Západu, varuje ruský historik

Premium
Archivní fotografie z 18. listopadu 2017 zachycuje jachtu „SY A“, kterou...

Na první pohled to vypadá jako dlouho očekávaný rozkol ruských elit. Konečně jeden oligarcha sebral odvahu a promluvil, jak ukončit válku na Ukrajině. Jenže vystoupení Andreje Melničenka je součástí...

15. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.