Až 900 tisíc Čechů pije denně příliš mnoho alkoholu. Dívky se vyrovnají chlapcům

Podle zprávy je česká společnost k alkoholu tolerantní. Pro tři z deseti dotázaných je pravidelné pití přijatelné. Roli hraje i „velmi vysoká dostupnost alkoholu“, píšou autoři. Ztráty a dopady alkoholové závislosti experti vyčíslili na zhruba 80 miliard korun ročně, což je přibližně jedno procento HDP.

Pití se dělí do čtyř skupin podle denní spotřeby a rizikovosti na škodlivé s poškozením zdraví, rizikové s ohrožením zdraví, umírněné a abstinenci. Alkoholický nápoj obsahuje 16 až 20 gramů etanolu. Škodlivá je u mužů denní konzumace více než 60 gramů a u žen více než 40 gramů.

U mužů to odpovídá třem až pěti půllitrům piva, „dvoudeci“ vína, nebo „panáků“, u žen od 1,5 do tří sklenic. Riziková je denní spotřeba od 40 do 60 gramů u mužů a od 20 do 40 gramů u žen.

Škodlivě pije šest až deset procent lidí nad 15 let, tedy 600 000 až 900 000. Rizikově si alkohol dává 15 až 18 procent Čechů a Češek nad 15 let. Je jich tak 1,3 až 1,6 milionu. Aspoň jednou týdně nadměrně pije až 13 procent dospělých – až 21 procent mužů a až sedm procent žen. Mezi lety 2014 až 2020 míra denního pití rostla, v covidovém roce klesla, poté se zas mírně zvyšuje.

Opakovaně se opila skoro čtvrtina patnáctiletých, pět procent třináctiletých a necelé procento jedenáctiletých. V posledním měsíci se napily tři pětiny mladých mezi 15 a 19 lety a denně či skoro denně čtyři procenta. Podle zprávy studie potvrzují, že se dívky v pití začínají vyrovnávat chlapcům.

Alkohol ročně připraví o život asi 6 000 až 7 000 lidí. Může tak za šest procent zemřelých. U 2 000 až 3 000 osob je hlavní příčinou onemocnění jater či předávkování. Kolem 13 000 až 14 000 lidí ročně skončí kvůli nemocem „zcela přiřaditelným k alkoholu“ v nemocnicích. Dopady a náklady činí podle expertů teď kolem 80 miliard korun.

Předloni se v psychiatrických nemocnicích léčilo asi 7 700 lidí a ambulantně pak asi 23 000 osob. Terapeutické komunity mají asi 275 míst. V Česku funguje od srpna 2019 Národní linka pro odvykání s bezplatným číslem 800 350 000. Pořádá se třeba měsíční kampaň Suchej únor. Tuto akci kritizovali před nedávnem výrobci alkoholu.

Data představila ve čtvrtek na tiskové konferenci vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.