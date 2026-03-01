Situace je podle cestujících spíše stresující, hotely a služby v nich však fungují bez problému. Čekají na informace od aerolinií.
Většina klíčových letišť byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti.
Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.
„Chodí nám oznámení na telefon, že se máme schovat do budovy a tak dále. My slyšíme jen rány, když funguje protivzdušná obrana, a vidíme na nebi, jak funguje a sestřeluje,“ popsal Houška, který je se svou rodinou v Abú Zabí.
Uvedl, že hotel, ve kterém se momentálně nacházejí, funguje bez problémů, samotná situace je však stresující a nepříjemná. „Jsme cizinci a samozřejmě domácí to berou trochu jinak. Jsme tedy na hotelu a čekáme, co bude. Doporučují, ať jsme opatrní. V noci jsme skoro nespali, byl jeden poplach, to zasáhli tady letiště,“ sdělil.
|
Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě
Filip Mikšů, který je v hlavním městě v Kuvajtu, popsal, že i tam je situace napjatá. „Problém je, že tady téměř nic nefunguje, ale zřejmě i z důvodu ramadánu (v zemi, stejně jako v dalších muslimských státech, se nyní slaví postní měsíc ramadán, pozn. red.). Nemůžeme ale mít ani žádné výlety,“ sdělil.
I jemu přišly na telefon varovné zprávy, avšak podle něj v minimální míře. Ubytování i služby fungují podle něj bez problémů.
Mikšů řekl, že jeho plánovaný odlet je ve středu 4. března, aerolinie ho zatím nekontaktovaly, takže čeká na další pokyny. „V současné chvíli nás aerolinky zatím nijak nekontaktovaly, a my tedy je zatím také ne, protože se to rychle mění. Spíše teď máme strach po tom, co jsme četli, že kuvajtské letiště je také lehce poškozené, toho, aby i kdyby se vzdušný prostor otevřel, zda vůbec může být možnost odletět,“ řekl.
|
Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky
Mikšů rovněž uvedl, že se mu nepodařilo získat přímou odpověď od českého velvyslanectví v Kuvajtu, na které se preventivně obrátil, aby si mohl uložit potřebná telefonní čísla, kdyby se něco dělo. „Ale nikdo se mi neozval,“ sdělil.
Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. V destinacích Blízkého východu jsou Čechů tisíce, zejména ve Spojených arabských emirátech.