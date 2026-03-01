Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

Autor: ,
  18:44
Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem, který začal v sobotu ráno. Do mobilních telefonů českým turistům chodí varovné zprávy a doporučení, aby byli opatrní, popsal například český basketbalista a děčínský politik Jakub Houška.
Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1....

Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1. března 2026) | foto: Reuters

Cestující ze zrušených letů vyčkávají na Rafik Hariri International Airport v...
Cestující v rozhovoru s personálem na letišti Ngurah Rai na Bali (1. března...
Cestující ze zrušených letů vyčkávají na Rafik Hariri International Airport v...
Pasažéři na letišti Ngurah Rai na Bali naslouchají nejnovějším informacím (1....
140 fotografií

Situace je podle cestujících spíše stresující, hotely a služby v nich však fungují bez problému. Čekají na informace od aerolinií.

Většina klíčových letišť byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti.

Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.

„Chodí nám oznámení na telefon, že se máme schovat do budovy a tak dále. My slyšíme jen rány, když funguje protivzdušná obrana, a vidíme na nebi, jak funguje a sestřeluje,“ popsal Houška, který je se svou rodinou v Abú Zabí.

Uvedl, že hotel, ve kterém se momentálně nacházejí, funguje bez problémů, samotná situace je však stresující a nepříjemná. „Jsme cizinci a samozřejmě domácí to berou trochu jinak. Jsme tedy na hotelu a čekáme, co bude. Doporučují, ať jsme opatrní. V noci jsme skoro nespali, byl jeden poplach, to zasáhli tady letiště,“ sdělil.

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Filip Mikšů, který je v hlavním městě v Kuvajtu, popsal, že i tam je situace napjatá. „Problém je, že tady téměř nic nefunguje, ale zřejmě i z důvodu ramadánu (v zemi, stejně jako v dalších muslimských státech, se nyní slaví postní měsíc ramadán, pozn. red.). Nemůžeme ale mít ani žádné výlety,“ sdělil.

I jemu přišly na telefon varovné zprávy, avšak podle něj v minimální míře. Ubytování i služby fungují podle něj bez problémů.

Mikšů řekl, že jeho plánovaný odlet je ve středu 4. března, aerolinie ho zatím nekontaktovaly, takže čeká na další pokyny. „V současné chvíli nás aerolinky zatím nijak nekontaktovaly, a my tedy je zatím také ne, protože se to rychle mění. Spíše teď máme strach po tom, co jsme četli, že kuvajtské letiště je také lehce poškozené, toho, aby i kdyby se vzdušný prostor otevřel, zda vůbec může být možnost odletět,“ řekl.

Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky

Mikšů rovněž uvedl, že se mu nepodařilo získat přímou odpověď od českého velvyslanectví v Kuvajtu, na které se preventivně obrátil, aby si mohl uložit potřebná telefonní čísla, kdyby se něco dělo. „Ale nikdo se mi neozval,“ sdělil.

Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. V destinacích Blízkého východu jsou Čechů tisíce, zejména ve Spojených arabských emirátech.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

ONLINE: USA hlásí první mrtvé. Trump je ochoten jednat s vůdci Íránu, kteří přežili

Sledujeme online
Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy...

Americké velitelství uvedlo, že v rámci operace v Íránu byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Podle prezidenta Donalda Trumpa údery obou zemí zabily také 48 vysoce postavených...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  19:04

Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1....

Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem,...

1. března 2026  18:44

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Tisíce českých turistů uvázly na Blízkém východě kvůli eskalaci napětí a uzavřenému nebi nad Emiráty či Ománem. Mají lidé nárok na náhradní ubytování, když se letiště neotevřou? Kdy mohou ti, co mají...

1. března 2026

Nepřesouvat se a setrvat, doporučil resort zahraničí Čechům na Blízkém východě

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Po jednání krizového štábu mluvčí ministerstva zahraniční Adam Čörgő uvedl, že jednání se kromě zástupců resortu účastnili také zástupci ministerstva obrany a bezpečnostních složek státu. „Prosíme...

1. března 2026  15:20,  aktualizováno  17:06

Chci omezit tranzici. Chraňme děti před trendy změnou pohlaví, vyzývá senátorka

Premium
Vladimíra Ludková je česká politička a od roku 2024 senátorka Parlamentu České...

Senátorka za Prahu 8 Vladimíra Ludková patřila k nejvýraznějším kritikům koalice SPOLU ve vládě pod vedením Petra Fialy. Na lednovém kongresu ODS měla nominaci na místopředsedkyni strany, ale nakonec...

1. března 2026

Únorovému puči se postavili studenti. Hloupost a skvrna na pověsti, zpražili je

Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na...

Studentská hnutí jsou v české paměti spojována hlavně s roky 1939 a 1989. Protesty během komunistického puče v roce 1948 zůstávají ve stínu, šlo přitom o nejvýraznější veřejný odpor proti...

1. března 2026  16:46

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  15:57

Letecký útok zabil íránského exprezidenta Ahmadínežáda. Vládne dočasná rada

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011)

Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral...

1. března 2026,  aktualizováno  15:57

Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28....

Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v...

1. března 2026  15:42

Většina Čechů si myslí, že se Ukrajincům u nás daří začlenit, ukázal průzkum

Zhruba stovka Pražanů a kolemjdoucích turistů v neděli na Staroměstském náměstí...

Většina obyvatel České republiky si myslí, že se ukrajinským uprchlíkům podařilo začlenit do české společnosti. Myslí si to 69 procent dotázaných, tedy stejný počet jako v dubnu 2023. Že se...

1. března 2026  15:35

Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...

1. března 2026  12:11,  aktualizováno  15:23

Ministerstvo obrany nedoporučilo Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka na...

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla...

1. března 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.