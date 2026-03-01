Seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali íránský útok Češi v Dubaji

  20:27
Seděli na terase a najednou kolem hotelu proletěl dron a ozvala se hlasitá exploze, která zažehla požár, a propukla panika, popsal český manželský pár John a Lenka Winklerovi. Ti tráví dovolenou v Dubaji a jsou ubytováni v jednom z hotelů, který byl zasažen při sobotních íránských odvetných úderech poté, co Izrael a USA v sobotu ráno zahájily útok na islámskou republiku.

Manželé incident popsali jako děsivý, zároveň ale chválili hotelový personál za to, že pomohl zachovat klid. Varování před dalšími útoky jim chodí automaticky na mobil.

Poškozená budova hotelu Fairmont The Palm po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Hotel Burj Al Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Mrakodrap Burdž Chalífa po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
„Celé to začalo odpoledne, plavala jsem v moři a přišel za mnou manžel a ukazoval mi, že něco velkého spadlo do vody. Nic jsem neviděla, lidé se začali shromažďovat a ptát se, co se stalo, a v tom jsme na nebi uviděli exploze a pak někdo přečetl, že propukla válka mezi USA a Íránem,“ uvedla Lenka Winkler s tím, že poté šli na drink do hotelové restaurace a události vzaly rychlý spád.

Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

„Seděli jsme na terase a kolem hotelu proletěl dron Šáhed, slyšeli jsme svištění a pak došlo k silné explozi v zadní části hotelového komplexu,“ uvedl John Winkler.

„My jsme byli na straně blíž k moři, dron zasáhl parkoviště před hotelem. Propukla hrozná panika, samozřejmě byl hrozný hluk, takže děti brečely, evakuovali všechny do přízemí, byl cítit kouř a seděli jsme tam a čekali na další pokyny,“ dodali manželé s tím, že jim po celou dobu fungovalo internetové připojení.

V přízemí k hostům promluvil manažer hotelu, českému páru bylo zhruba po 40 minutách umožněno se vrátit na pokoj v devátém patře s pokynem, že mají zavřít okna a zatáhnout závěsy. Naopak hosté s pokoji blíže k místu zásahu se na pokoj vrátit nemohli.

„V noci došlo k dalším útokům. Asi dvakrát nebo třikrát nám na mobil přišlo varování, že se máme ukrýt, takže jsme se schovali za postel, aby nás případně nezasáhly střepy z oken, kdyby venku došlo k velké explozi,“ uvedl John Winkler.

„Druhý den jsme zjistili, že někteří lidé v noci vůbec nespali a zůstali v hotelové lobby v přízemí. Musím říct, že to celé bylo dost děsivé, poprvé v životě jsem se skutečně bála,“ dodala Lenka Winkler.

Podle Johna Winklera byla u hlavního vstupu do hotelu zasažena asi čtyři auta, jejichž řidiče odvezla záchranná služba. O jejich stavu nemají informace, hotel zůstává uzavřený a hosté ho nemohou opustit. Požár byl už ráno uhašen.

„Personál dobře situaci uklidňoval a pomáhal lidem, kteří byli neklidní. Odvedli fakt dobrou práci,“ uvedl John Winkler. Hosté na situaci podle něj reagují různě, někteří jsou vystresování, zatímco jiní se chovají, jako by se nic nedělo.

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

V neděli ráno podle manželů stále panoval trochu zmatek a v dáli byly slyšet exploze. Pláže zůstaly zavřené, odpoledne začalo ven chodit víc lidí, ale zůstávali u bazénu blízko budovy. Z nedalekého přístavu, kam zřejmě dopadl jeden z dronů, byl vidět stoupající kouř.

Manželé se zaregistrovali v systému Drozd a kontaktovali linku českého ministerstva zahraničí, kde jim bylo sděleno, aby zůstali na místě a následovali pokyny dubajských úřadů.

Uvažovali o tom, že by si půjčili auto a odjeli do Ománu, ale i ten byl při íránských útocích zasažen. Zároveň vyčkávají, zda bude v pondělí otevřeno dubajské letiště. Pokud se situace uklidní, chtějí pokračovat v dovolené a vrátit se podle původního plánu.

Psychicky situaci podle svých slov zvládají dobře, protože mají jeden druhého a nejsou na dovolené s dětmi. „Kdybych tady byla s dětmi, měla bych velký strach,“ uvedla Lenka Winkler s tím, že malé děti při útoku křičely, protože se velmi bály.

Nepřesouvat se a setrvat, doporučil resort zahraničí Čechům na Blízkém východě

„Nikdy jsme nebyli ve válečné zóně,“ uvedl John Winkler s tím, že nikdo nečekal, že Írán zaútočí i na sousední arabské státy. Lenka Winkler poznamenala, že při jejich poslední návštěvě Dubaje před čtyřmi lety propukla válka na Ukrajině a že ve Spojených arabských emirátech válku nečekala.

V průběhu telefonátu Winklerovi slyšeli další exploze, ale zůstali v klidu, protože výbuchy zřejmě byly daleko a v případě bezprostředního nebezpečí dostávají upozornění na mobil a začne zvonit hotelový telefon.

„Nic se nám nestalo, možná jsme měli štěstí, protože šlo o metry, kdyby dron zasáhl hotel hlouběji, tak bychom dnes třeba s vámi nemluvili. Možná nám to celé ještě nedochází, ale jsme v pořádku,“ shrnul John Winkler.

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

1. března 2026  20:27

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Londýn. Demonstrace za změnu režimu v Íránu (21. února 2026)

Ajatolláh Alí Chameneí je sice mrtvý, ale zítra už to nebude hrát roli. Teprve se ukáže, jestli Američané a Izraelci dokážou řídit íránskou revoluci na zemi svými bombami ze vzduchu.

1. března 2026  20:25

ONLINE: USA potopily Íránu 9 lodí. Trump je ochoten jednat s vůdci, kteří přežili

Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy...

Americké velitelství uvedlo, že v rámci operace v Íránu byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Podle prezidenta Donalda Trumpa údery obou zemí zabily také 48 vysoce postavených...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  19:20

Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1....

Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem,...

1. března 2026  18:44

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Tisíce českých turistů uvázly na Blízkém východě kvůli eskalaci napětí a uzavřenému nebi nad Emiráty či Ománem. Mají lidé nárok na náhradní ubytování, když se letiště neotevřou? Kdy mohou ti, co mají...

1. března 2026

Nepřesouvat se a setrvat, doporučil resort zahraničí Čechům na Blízkém východě

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Po jednání krizového štábu mluvčí ministerstva zahraniční Adam Čörgő uvedl, že jednání se kromě zástupců resortu účastnili také zástupci ministerstva obrany a bezpečnostních složek státu. „Prosíme...

1. března 2026  15:20,  aktualizováno  17:06

Chci omezit tranzici. Chraňme děti před trendy změnou pohlaví, vyzývá senátorka

Vladimíra Ludková je česká politička a od roku 2024 senátorka Parlamentu České...

Senátorka za Prahu 8 Vladimíra Ludková patřila k nejvýraznějším kritikům koalice SPOLU ve vládě pod vedením Petra Fialy. Na lednovém kongresu ODS měla nominaci na místopředsedkyni strany, ale nakonec...

1. března 2026

Únorovému puči se postavili studenti. Hloupost a skvrna na pověsti, zpražili je

Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na...

Studentská hnutí jsou v české paměti spojována hlavně s roky 1939 a 1989. Protesty během komunistického puče v roce 1948 zůstávají ve stínu, šlo přitom o nejvýraznější veřejný odpor proti...

1. března 2026  16:46

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  15:57

Letecký útok zabil íránského exprezidenta Ahmadínežáda. Vládne dočasná rada

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011)

Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral...

1. března 2026,  aktualizováno  15:57

Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28....

Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v...

1. března 2026  15:42

Většina Čechů si myslí, že se Ukrajincům u nás daří začlenit, ukázal průzkum

Zhruba stovka Pražanů a kolemjdoucích turistů v neděli na Staroměstském náměstí...

Většina obyvatel České republiky si myslí, že se ukrajinským uprchlíkům podařilo začlenit do české společnosti. Myslí si to 69 procent dotázaných, tedy stejný počet jako v dubnu 2023. Že se...

1. března 2026  15:35

