Ze Sýrie chce evakuovat 37 Čechů a jejich příbuzných. Ne všichni mají doklady

„Zájem o evakuaci projevilo 37 českých občanů nebo jejich rodinných příslušníků. Ne všichni mají však v pořádku cestovní doklady pro příjezd do Česka. Platí, že situaci koordinujeme v rámci EU,“ uvedl mluvčí.

Drake v pondělí uvedl, že zájem o evakuaci mají tři rodiny. Ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík v pondělí večer v České televizi (ČT) řekl, že rodiny usilující o evakuaci jsou v Homsu, Damašku a Latákii, třetí jmenované město ale zatím není pod kontrolou protiasadovských povstalců.

„Pokud má být nějaká evakuace realizována, tak musí být především zajištěna bezpečnost a průchodnost cest, a to pro tuto chvíli ještě není,“ řekl Hladík.

Česko má podle Hladíka navíc na starost americké občany v Sýrii, protože v zemi funguje jako ochranná mocnost USA. Na seznamech je několik desítek amerických občanů, kteří také chtějí vycestovat, řekl v pondělí. „Řešíme s ostatními včetně OSN, jak je dostat ze země. Je to relativně komplikované a pravděpodobně Američané půjdou přes Turecko,“ doplnil.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v neděli po jednání krizového štábu MZV novinářům řekl, že z ambasády v Damašku byli dočasně staženi všichni čeští diplomatičtí pracovníci, momentálně jsou v Libanonu. Vzali s sebou také tři další české občany.

Lipavský také v neděli informoval, že stupeň varování pro cesty do Sýrie zůstává nejvyšší. „Důrazně tedy varujeme před cestami do Sýrie. Ty, kteří se na jejím území nacházejí, vyzýváme k jejímu opuštění, jakmile to bude bezpečné,“ řekl. „Povstalce, kteří svrhli režim, v tuto chvíli posuzujeme vzhledem k jejich minulosti velice opatrně,“ dodal.