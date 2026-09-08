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Červený promluví k úniku toxických látek na Šumavě

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Přímý přenos   10:33
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. Podrobnosti mají zaznít v úterý na tiskové konferenci na resortu obrany, kde ministr zároveň představí časový plán řešení situace. Červený v pondělí uvedl, že škodlivé látky pocházejí z někdejšího působení armády a kontaminují půdu i okolí. Tiskovou konferenci nabídne iDNES.cz živě.

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Poslanec za Motoristy Filip Turek své vyjádření o povaze látek během pondělí dvakrát změnil – nejprve mluvil o yperitu, následně se opravil, že jde o fosgen. Své vyjádření pak ale korigoval znovu, když uvedl, že se jedná o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen.

Červený zároveň na pondělní tiskové konferenci zkritizoval předchozí vedení ministerstva za nečinnost. Podle něj měl jeho předchůdce o výskytu látek vědět.

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) ale uvedl, že Správa Národního parku Šumava zadala v roce 2023 sanaci areálu, o níž byl informován. Ač připustil, že se na místě mohlo objevit něco nového, nemělo by jít podle něj o materiál z doby před sanací.

Správa Národního parku Šumava redakci iDNES.cz do vydání článku na dotazy ohledně znečištění lokalit neodpověděla. Na dnešní tiskové konferenci má být podle ministra Červeného představen časový plán řešení situace. Po zjištění podle svých slov hned zadal rozbor těchto chemických látek a o problému informoval předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Místo je podle Červeného nyní zabezpečené.

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května 2026)
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026)
Ministři Boris Šťastný, Oto Klempíř a Igor Červený při jednání vlády (7. září 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu KDU-ČSL před 3. čtením státního rozpočtu. Na snímku Petr Hladík. (11. března 2026)
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