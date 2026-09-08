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Poslanec za Motoristy Filip Turek své vyjádření o povaze látek během pondělí dvakrát změnil – nejprve mluvil o yperitu, následně se opravil, že jde o fosgen. Své vyjádření pak ale korigoval znovu, když uvedl, že se jedná o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen.
Červený zároveň na pondělní tiskové konferenci zkritizoval předchozí vedení ministerstva za nečinnost. Podle něj měl jeho předchůdce o výskytu látek vědět.
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Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu
Bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) ale uvedl, že Správa Národního parku Šumava zadala v roce 2023 sanaci areálu, o níž byl informován. Ač připustil, že se na místě mohlo objevit něco nového, nemělo by jít podle něj o materiál z doby před sanací.
Správa Národního parku Šumava redakci iDNES.cz do vydání článku na dotazy ohledně znečištění lokalit neodpověděla. Na dnešní tiskové konferenci má být podle ministra Červeného představen časový plán řešení situace. Po zjištění podle svých slov hned zadal rozbor těchto chemických látek a o problému informoval předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Místo je podle Červeného nyní zabezpečené.