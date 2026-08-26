Aktualizujeme.
Zjistili jsme závažná pochybení ve výzkumném ústavu, řekl ministr Červený
Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů
Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...
Tragická autonehoda na Brněnsku. Jedno dítě mrtvé, další jsou zraněné
U Doubravníku na Brněnsku vyjel osobní vůz mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo dítě, dalších pět lidí je zraněných, čtyři z nich jsou děti.
Na sešity ani aktovku nezbývají peníze. Pomoc potřebují stovky školáků
Do začátku školního roku zbývá jen několik dní a rodiče dokončují nákupy sešitů, pastelek, penálů nebo aktovek. Pro část rodin ale představují i základní školní potřeby výdaj, který si nemohou...
Člun s migranty přejel u Sardinie sedmnáctiletou dívku. Srážku ukázalo video
Na sociálních sítích se objevily záběry ze Sardinie, kde motorový člun s migranty v plné rychlosti srazil sedmnáctiletou dívku. Ta utrpěla těžká zranění, její stav se však podle italských médií...
Zjistili jsme závažná pochybení ve výzkumném ústavu, řekl ministr Červený
Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený svolal ve Sněmovně mimořádnou tiskovou konferenci. „Zjistili jsme závažná pochybení,“ řekl Červený. Byl podle něj porušen zákon o zadávání...
Horský záchranář zemřel po autonehodě na sjezdovce, jeho kolegu policie obvinila
Pokračování v podobě obvinění z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti má loňská tragická nehoda, při níž se na sjezdovce v Koutech nad Desnou na Šumpersku převrátilo služební auto se dvěma...
Startuje dlouhá a nákladná rekonstrukce Invalidovny, hotovo bude až za čtyři roky
Pražská Invalidovna se na několik let zavírá. Důvodem je dlouhá a nákladná rekonstrukce památky za 2,15 miliardy, jedna z největších a nesložitějších ve střední Evropě. Bude to dosud největší...
Volby 2026: iDNES.cz nabídne kompletní volební zpravodajství. Od kampaně po výsledky
Na podzim čekají Česko opět volby. Tentokrát voliči rozhodnou o složení místních samospráv a o novém složení třetiny Senátu. Portál iDNES.cz přináší ve speciální volební příloze předvolební...
Porucha klimatizace způsobila požár nemocnice. Z 16 novorozenců přežili dva
Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně 14 novorozenců, informují agentury AFP či AP s odvoláním na místní úřady. Některá pákistánská média dříve psala o 15 obětech....
Polský astrolog dostal tučnou dotaci z EU. Zaskočilo to i jeho samotného
Jestli někdo skutečně umí čerpat eurodotace, jsou to Poláci. Naposledy to dokázal bizarní případ astrologa Roberta Marzewského, kterému úřady v Olštýně přikleply v přepočtu téměř půlmilionovou dotaci...
„Dříve se to posílalo do plynu.“ Romské studenty v Jeseníkách zasypaly rasistické komentáře
Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníkách, se na facebookových...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Zaměstnanec frankfurtského letiště zemřel na „letištní malárii“
V Německu na malárii zemřel zaměstnanec letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, jehož nakazil komár, který se do země dostal v letadle. „Můžeme to bohužel potvrdit,“ uvedla společnost Fraport, která...
Agresivní a bezohledná jízda, řekla policie o Turkově nehodě
Na policejních webových stránkách jsou dostupné detaily z dopravní nehody Filipa Turka. Na mapě, která eviduje nehody, stojí, že příčinou srážky byla „agresivní jízda“. Celková škoda dosáhla 340...