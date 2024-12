Skauti využívali základnu po desetiletí, šlechtic ji zboural. Spor řeší soud

Podle obžaloby uzavřel Lobkowicz smlouvu s firmou Omnimax s úmyslem nechat zbourat budovu patřící Junáku, navíc bez demoličního výměru. „Ačkoliv si byl vědom, že vlastníkem objektů tvořících na uvedených pozemcích skautskou základnu není jeho společnost N.L.Lignum, ale Junák, uzavřel se společností Omnimax smlouvu o dílo spočívající v demolici všech objektů patřících spolku Junák, za částku půl milionu korun,“ uvedl ve středu státní zástupce Jakub Bílý.

Přestože se správce základny i s přivolanou policejní hlídkou pokoušeli demolici zastavit, nepodařilo se jim to. Firma Omnimax bourání po odjezdu policistů dokončila a kromě základny zlikvidovala i sousední kuchyň.

Junák vyčíslil škody na nemovitostech i věcech uložených na základně na osm milionů korun. „Vychovali jsme tam tisíce dětí, stovky vedoucích, naposledy bouralo skautské základny gestapo,“ uvedl před soudem zmocněnec Junáka advokát Jiří Kubala. Podle zástupců Junáka skauti před demolicí neúspěšně jednali s Lobkowiczem o budoucnosti základny.

Lobkowicz se před soudem nechtěl – s odvoláním na to, že nemá tlumočníka – ke sporu vyjádřit. Přislíbil to udělat dodatečně. Už v minulosti ale uvedl, že neexistuje žádný důkaz, že by objekty využíval spolek Junák nebo že by byly jejich majetkem. Objekty Junák neměl zapsané v katastru na listu vlastnictví.

Jaroslav Švec vystupující za společnost Omnimax uvedl, že se necítí vinen. Podle své advokátky jednal v dobré víře, nepochyboval o tom, že nemovitosti patří Lobkowiczovi. Demolovaný objekt byl podle něj ve velmi špatném stavu a nebyl využíván.

Jednání soudu bylo odročeno na leden, kdy by Lobkowicz měl mít tlumočníka do němčiny.

Historie dlouhá 80 let

V roce 1940 poskytl tehdejší majitel Červeného Hrádku baron Jan Mladota ze Solopisk skautům malebnou louku nad potokem Mastník nedaleko svého zámku. Pak začala výstavba skautské základny.

Základna měla sloužit pro tábory i skautské vzdělávání. Poprvé sem skauti přijeli v létě 1946. Po roce 1948 však základnu přebral Socialistický svaz mládeže (SSM). Skauti se na ni vrátili v roce 1968, brzy nato jim ji ale zase sebrali svazáci.

Základna se skautům vrátila po roce 1989. Z exilu se vrátil i Jan Mladota, který uzavřel dlouhodobou nájemní smlouvu se skauty za symbolické nájemné jedna koruna ročně.

Baron Mladota zemřel v roce 2001, jeho manželka Henrietta o deset let později. Červený Hrádek pak zdědil Nikolaus Lobkowicz.

Zámek Červený Hrádek je častou filmovou kulisou, nejvíce se malebné romantické sídlo proslavilo v muzikálu Trhák natočeném podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.