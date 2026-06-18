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Inspekci životního prostředí povede významný sponzor Motoristů

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  9:49aktualizováno  9:57
Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k představení podmínek Nová zelená úsporám (28. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr životního prostředí Igor Červený přichází na zasedání vlády. Hlavním...
Igor Červený, ministr životního prostředí. (5. května 2026)
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...
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„Jsem rád, že se vedení inspekce ujímá právník, který se už delší dobu zaměřuje na oblast správního práva a práva životního prostředí a jsem přesvědčený o tom, že právě jeho právnické zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou pro další rozvoj jedné z našich nejdůležitějších resortních organizací,“ uvedl ministr Červený.

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Česká inspekce životního prostředí je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku.

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