„Jsem rád, že se vedení inspekce ujímá právník, který se už delší dobu zaměřuje na oblast správního práva a práva životního prostředí a jsem přesvědčený o tom, že právě jeho právnické zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou pro další rozvoj jedné z našich nejdůležitějších resortních organizací,“ uvedl ministr Červený.
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Česká inspekce životního prostředí je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku.