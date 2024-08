Volby by v červnu vyhrálo ANO. Do Sněmovny by se dostala i Přísaha

Z vládních stran ve srovnání s květnem zeslábla ODS, které je ale pořád nejsilnější vládní stranou. Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 40,5 procenta potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 91 poslaneckých křesel, uvádí Median.

Do Poslanecké sněmovny by se v červnu poprvé dostala i Přísaha, které se dostala před TOP 09.

Ze stran, které by samostatně zůstaly mimo mimo Poslaneckou sněmovnu, má v květnu nejvyšší preference KDU-ČSL (4,5 procenta ) a KSČM (4,5 procenta). (2,5 procenta) mají SOCDEM, Zelení (2 procenta) a PRO 2022 (1,5 procenta).

Téměř polovina lidí nad 65 let by volila ANO

„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 25 a více let. V kategorii 65 a více let by jej volila téměř polovina účastníků voleb,“ uvádějí výzkumníci. ANO je také na prvním místě u všech vzdělanostních skupin kromě vysokoškolsky vzdělaných, u kterých je na druhém místě po ODS.

Volební potenciál ANO opět klesl (36 procent), ale voličské jádro posílilo (23 procent). Druhý nejvyšší voličský potenciál mají nyní STAN (21 procent), i přes jejich relativně malé voličské jádro (2 procent). Potenciál ODS je 20,5 procentech a Pirátský zůstává na 18 procentech.

Ochota zúčastnit se voleb vzrostla (67 procent).

Median v průzkumu v období od 1. do 30. června oslovil 1 003 respondentů starších 18 let.