STALO SE DNES: Platnost certifikátů se zkrátí, neočkované Němce čeká lockdown

Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. V opačném případě jim certifikát po devíti měsících přestane platit. Ministerstvo zdravotnictví také od pondělí začne posílat SMS zprávy lidem, kteří jsou očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen, aby se přeočkovali mRNA vakcínou.

V Jihoafrické republice se od pondělka koronavirus šíří dvojnásobnou rychlostí. Tamní Institut nakažlivých chorob také zjistil brzké opakované nákazy variantou omikron, což nebyl případ předchozích variant. V Británii schválili použití protilátkového léku, který by měl na omikron fungovat.

Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, a ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Po jednání se zemskými premiéry to oznámila Angela Merkelová. Dosluhující konzervativní kancléřka se také vyslovila pro povinné očkování s platností od února.

Probační a mediační služba přestala v listopadu využívat elektronický monitoring odsouzených i obviněných. Místo takzvaných náramků se vrátila k namátkovým kontrolám. Důvodem jsou rostoucí problémy s dodavatelem systému. S izraelskou firmou SuperCom ukončila probační služba spolupráci.

Počty nově nakažených covidem v Česku jsou v posledních dnech vysoké, ještě dlouho klesat nebudou. Ve Snídani s Novou to uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Naznačila ale, že se dostáváme do situace, kdy by mohlo dojít k „brždění epidemie“. Pozor je ale podle ní nutné dát na variantu omikron, ke které se sama Svrčinová staví s respektem.