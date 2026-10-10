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Certifikát chránící děti před predátory má problém. Měnit ho chtějí nejen poslanci

Robert Oppelt
Tereza Tykalová
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ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI Shutterstock / David VotrubaShutterstock

K dětem by se měli od ledna dostávat hůře lidé, kteří jim někdy v minulosti ubližovali. Zajistit to má potvrzení, jímž se budou muset prokazovat ti, kteří chtějí s dětmi pracovat. Neměl by se tak opakovat třeba případ „pana Mašinky“, kdy si za znásilnění dítěte dvakrát odsouzený muž založil v Liberci spolek Děti ráje železnice. A využíval ho k sexuálnímu zneužívání a znásilňování nezletilých.

Od ledna budou muset lidé pracující s dětmi předkládat potvrzení, že nebyli v minulosti za podobné činy odsouzeni. Týkat se to bude statisíců lidí. Záznam v rejstříku znemožní výkon profese například učitelům a pracovníkům zařízení ústavní výchovy, dětským lékařům, pracovníkům sociálněprávní ochrany dětí a pracovníkům v sociálních službách, pokud jsou v přímém a pravidelném kontaktu s dětmi.

Návrh na ostrý start povinností k 1. červenci 2027 – přesně v den odjezdu na letní tábory a s nulovým časem na přípravu – hrozí kolapsem.

Aleš Sedláčekpředseda České rady dětí a mládeže

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