Od ledna budou muset lidé pracující s dětmi předkládat potvrzení, že nebyli v minulosti za podobné činy odsouzeni. Týkat se to bude statisíců lidí. Záznam v rejstříku znemožní výkon profese například učitelům a pracovníkům zařízení ústavní výchovy, dětským lékařům, pracovníkům sociálněprávní ochrany dětí a pracovníkům v sociálních službách, pokud jsou v přímém a pravidelném kontaktu s dětmi.
Návrh na ostrý start povinností k 1. červenci 2027 – přesně v den odjezdu na letní tábory a s nulovým časem na přípravu – hrozí kolapsem.