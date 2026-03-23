„Můžete na nás mluvit slovensky, ale máme vaši českou registračku na kamerách. Dneska to budete mít dražší, bohužel to neukecáte. Je lepší, když nám to oznámíte rovnou,“ hlásí obsluha čerpací stanice Oilka na okraji příhraničního slovenského města Holíč.
Na takovou „prověrku“ se musí od pondělka připravit všichni řidiči, kteří jezdí s autem s jinou než slovenskou poznávací značkou. A na Slovensku budou potřebovat tankovat naftu.
Půlka obce má české značky. Tankují tu dvacet roků, teď se zlobí. Nikomu to nikdy nevadilo. Ani mně to nevadí. Ale každému říkám: Bohužel.