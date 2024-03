Na pokraji epidemie. Případy černého kašle rekordně rostou, přibývá i záškrtu

Tuberkulóza je nakažlivá infekce, která se šíří vzduchem (když nakažený kašle). Nemoc způsobují mykobakterie, jež nejčastěji napadají plíce a uzliny, ale mohou postihnout i jiné části těla, například břišní orgány či mozek. Vědci z Texaské univerzity zjistili, že na tuberkulózu umírali už naši prapředci z lidského druhu Homo erectus před více než půl milionem let. | foto: Shutterstock

Rekordních 608 nakažených černým kašlem přibylo minulý týden. Je to víc než za celý loňský rok. Od ledna je potvrzených 2 273 případů. Podle epidemiologů již za pár dní překonáme rekord starý deset let, kdy u nás onemocnělo přes dva a půl tisíce lidí. Pak půjde o nejsilnější epidemii za šedesát let – v roce 1963 onemocnělo na území Česka 3 399 lidí.