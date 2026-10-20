V bývalém Československu se začaly plošně očkovat děti proti černému kašli v roce 1958. K dispozici byly tehdy a jsou i dnes jen vakcíny kombinující látky proti více nemocem. Malé děti nyní pediatři očkují hexavakcínou. Pro přeočkování dětí i dospělých proti černému kašli jsou dostupné čtyři různé vakcíny, ale všechny kombinované. Dvě chrání současně proti černému kašli, tetanu a záškrtu, další dvě navíc i proti přenosné dětské obrně.
Nákaza u většiny zemřelých vedla k zápalu plic a respiračnímu či srdečnímu selhání, případně se přidala další infekce. Řadě úmrtí seniorů mohlo přitom zabránit očkování proti pneumokokům.