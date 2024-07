Nakažených černým kašlem v Česku ubývá. Šíření mohou umocnit prázdniny

Dle vyjádření mluvčí SZÚ Štěpánky Čechové se počty nově nakažených výrazně snižují: „V minulém kalendářním týdnu bylo opět evidováno přes tisíc nových případů pertuse, nicméně je viditelný pomalý pokles, i když jsou stále dohlašovány případy z předchozích týdnů.“ Čísla se však mohou zvedat v období letních prázdnin.

„Vzhledem k tomu, že během letních měsíců nastává obvykle velký přesun obyvatel a dochází k mnoha kontaktům na festivalech, táborech, dovolených a podobně, lze předpokládat, že původce onemocnění se bude v populaci mezi vnímavými jedinci nadále udržovat a cirkulovat,“ dodává tisková mluvčí.

Za poslední týden přibylo 18 nově nakažených dětí do jednoho roku, letos je jich doposud 332. „Počet hlášených dětí s pertusí do jednoho roku života je odrazem cirkulace infekce v dospělé populaci. Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až subklinický průběh, mohou být dospívající a dospělí zdrojem infekce pro nejmenší děti,“ uvedl SZÚ.

Nejvíce nakažených lze pozorovat u teenagerů ve věku od 15 do 19 let, těch onemocnělo za letošní rok téměř 6 tisíc. Následuje věková skupina 10 až 14 let, ve které to bylo 3525 jedinců. U dospělích ve věku 45 až 54 let se jedná o číslo 3086.

Černý kašel řádí od začátku roku nejvíce v kraji Středočeském, Moravskoslezském, Jihočeském a Ústeckém. Nejméně případů hlásí kraje Olomoucký, Karlovarský a Plzeňský.

Asi 2,3 procenta lidí bylo s nemocí hospitalizováno v nemocnicích. Během letošního roku zemřelo v souvislosti s černým kašlem šest lidí včetně jednoho novorozence.

Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech:

Týden Počet kumulativní Nárůst týdenní 1. týden 28 - 2. týden 107 79 3. týden 227 120 4. týden 330 103 5. týden 453 123 6. týden 641 188 7. týden 843 202 8. týden 1217 374 9. týden 1666 449 10. týden 2273 608 11. týden 3101 827 12. týden 4253 1151 13. týden 5297 1044 14. týden 6397 1100 15. týden 7888 1494 16. týden 9370 1476 17. týden 10.973 1604 18. týden 12.239 1266 19. týden 13.449 1210 20. týden 14.832 1383 21. týden 16.260 1428 22. týden 18.960 1205 23. týden 20.114 1154 24. týden 21.251 1137 25. týden 22.288 1037

Zdroj: SZÚ