Epidemie, jakou nikdo nečekal. Černý kašel podusil už přes 32 tisíce lidí

„Od ledna evidujeme již 32 090 případů onemocnění černým kašlem vyvolaných bakterií Bordetella pertussis a 415 jinými druhy bordetel. Jedenáct lidí zemřelo, nově dva senioři ve věku nad 90 let,“ říká epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. Podotkla, že nakažených bylo ve skutečnosti mnohem víc. Ale kdo měl bezpříznakový nebo mírný průběh, k lékaři nešel.

Počty nemocných začaly stoupat už v lednu. Tehdy odborníci odhadovali, že do konce roku onemocní asi tři tisíce lidí. Ale jejich první předpoklady překonala infekce už teď desetinásobně.

Ještě v březnu tvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i jeho spolupracovníci, že epidemie v Česku není a ani nehrozí. Jenže podle odborníků tu byla už tehdy, dál sílila a stále nekončí. Ještě není konec roku a epidemie černého kašle už je největší za posledních téměř sedm desetiletí.

Nejsilněji se infekce šíří ve věkové skupině středoškoláků od 15 do 19 let. Nejvíce případů registrují kraje Středočeský, Moravskoslezský, Ústecký a Praha, kde onemocnělo okolo tří tisíc a více lidí. Nejméně nakažených naopak hlásí kraje Olomoucký a Karlovarský. Nejvyšší nemocnost v přepočtu na počet obyvatel je však v krajích Jihočeském, Zlínském a Ústeckém.

Podle epidemioložky v září přibývalo průměrně 673 lidí s potvrzenou nákazou týdně, což je o něco méně než v předešlých měsících.

„Ale protože v populaci stále koluje původce tohoto vysoce infekčního onemocnění, tedy bakterie Bordetella pertussis, lze i v následujících měsících očekávat další nárůst případů,“ dodává Kateřina Fabiánová s tím, že epidemie se letos šíří i v jiných zemích. Ve Francii už zemřelo 22 dětí a 13 dospělých.

Před rokem 1958, kdy se v tehdejším Československu začaly proti černému neboli dávivému kašli plošně očkovat děti, onemocněly každý rok desítky tisíc lidí. Největší poválečná epidemie vypukla v roce 1956, kdy se nakazilo téměř 50 tisíc obyvatel. Stovky dětí tehdy nemoc nepřežily. Od roku 1945 do roku 1959 zemřelo v souvislosti s černým kašlem 2 638 osob.

Po zahájení očkování československou vakcínou vyráběnou z buněk usmrcené bakterie razantně klesly počty nakažených i úmrtí. Například v letech 1960 až 1983 zemřelo na černý kašel 21 lidí, v letech 1984 až 2004 na českém území nikdo. Od roku 2005 se ale v Česku opět vyskytovala ojedinělá úmrtí malých dětí, pro které je nákaza stále nejrizikovější. A později přibyla také ojedinělá úmrtí seniorů..

Ani letošní epidemie naštěstí nemá tak dramatický dopad jako kdysi - díky očkování, pokroku medicíny i dostupnosti antibiotik. Ale počet jedenácti zemřelých je i tak nejvyšší od roku 1960.

Zemřeli dva kojenci a devět dospělých

„Od ledna zemřeli dva kojenci ve věku jeden a tři měsíce, osm seniorů a jeden muž středního věku,“ říká epidemioložka Kateřina Fabiánová. Většina pacientů měla podle ní i další závažná chronická nebo infekční onemocnění. Nákaza černým kašlem však výrazně zhoršila jejich zdravotní stav.

Vývoj černého kašle v Česku

Bakterie Bordetella pertussis, podle které odborníci nazývají onemocnění pertuse, způsobuje především silný, dávivý a dlouhodobý kašel. Podle toho vznikly i lidové názvy nemoci jako těžký, dávivý či zajíkavý kašel nebo také stodenní či zádušní kašel. Nemocný může kašlat tak silně, až zvrací nebo si zlomí žebra. Při zuřivém kašli může také zkolabovat plicní tkáň.

Přesto, že nemoc je velmi nepříjemná a ohrožuje životy nejmenších dětí i oslabených seniorů, redakce iDNES.cz nedávno upozornila na špatné zkušenosti řady lidí s diagnostikou. Stěžovali si, že je nebo jejich děti praktičtí lékaři odmítli otestovat. Někteří se testu dočkali až v nemocnici, která je hospitalizovala po zhoršení zdravotního stavu, nebo si ho sami zaplatili v laboratoři.

Podle hlavní hygieničky a ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové by lékaři měli v případě podezření na černý kašel pacienty testovat. Kvůli nasazení správných antibiotik i kvůli tomu, aby pacient nešířil infekci dál.

Příčin epidemie je víc

Nedostatečné testování ale není hlavní důvod, proč se pertuse šíří právě letos v takové míře. Většina pacientů jde totiž k lékaři přibližně až v pátém nebo šestém týdnu od nákazy, kdy je začne trápit dávivý kašel. Předtím už však stihnou nakazit další lidi, protože nejvíce infekční je člověk ve druhém až čtvrtém týdnu. Tehdy se však objevují jen mírné příznaky podobné běžné rýmě či nachlazení, které se většina lidí snaží vyléčit sama.

„Příčin letošní epidemie je několik. Nesčítají se, ale násobí. Proto se nákaza šíří explozivně jako požár. A situace pravděpodobně přetrvá i v dalších letech,“ upozorňuje mikrobiolog Peter Šebo z Akademie věd ČR.

Roli v současné epidemii, kterou řeší i další evropské státy, hraje podle odborníků zvýšená vnímavost po pandemii covidu. V době, kdy se nemoc nešířila, u lidí postupně klesala hladina protilátek.

Problém je i v šetrnější vakcíně

Patrně největší vliv má však podle nových poznatků nebuněčná vakcína používaná k plošnému očkování dětí od roku 2007. Konkrétně její nižší účinnost a zkrácená doba ochrany.

„Původní celobuněčná vakcína obsahovala mrtvé bakterie namíchané s podpůrnou látkou. Pomáhala budovat slizniční imunitu, díky čemuž chránila celý život a dokázala vybudit imunitní reakci proti desítkám antigenů,“ říká Šebo.

Rodiče si ale stěžovali na nežádoucí účinky celobuněčné vakcíny u dětí. Nebyly závažné, jenže jich bylo docela dost, což byl důvod ke změně. Nahradila ji šetrnější vakcína, která místo buněk bakterie obsahuje jen perkusový toxin a další látky.

„Děti ji snášejí lépe, ale daní za to je, že vakcína chrání v průměru dva až pět let, nepodporuje tvorbu slizniční imunity a vyvolává odpověď jen na dva či tři antigeny,“ vysvětluje hlavní rozdíly mikrobiolog Šebo.

Pomohl by vývoj účinnější vakcíny

Současná vakcína podle odborníků zachraňuje životy kojenců a dobře chrání v prvních letech života. Ale problém je, že ani po opakovaných posilovacích dávkách neposkytuje celoživotní ochranu.

„Jelikož dospívají a budou dorůstat další ročníky očkované nebuněčnou vakcínou, lze očekávat vyšší výskyt nákazy i v dalších letech. Hlavně mezi středoškoláky, kteří nejsou chráněni a mají nejvíce sociálních kontaktů,“ dodává Peter Šebo.

Podle něj by situaci pomohl vyřešit vývoj nové vakcíny. Její zavedení do praxe však potrvá řadu let.

To vše jsou důvody, proč odborníci v současnosti doporučují nejen očkování a přeočkování v dětském věku, ale také v dospělosti. Kromě toho navrhují, aby od příštího roku byli kromě školních dětí bezplatně očkovaní i mladí lidé ve věku okolo 20 až 25 let. Vakcínu by jim měly hradit zdravotní pojišťovny stejně jako dětem.

Příspěvky pojišťoven na očkování Těhotným ženám VZP 500

VoZP 700

ČPZP 1 000

OZP 1 000

ZPŠ 1 000

ZPMV 2 000

RBP 1 000 Seniorům VZP 500

VoZP 700

ČPZP 1 000

OZP 1 000

ZPŠ 1 000

ZPMV 2 000

RBP 1 000 Pozn.: v korunách

„Chtěla bych vyzvat rodiče, aby využili bezplatného očkování dětí. A přeočkování doporučuji i dospělým, hlavně těhotným ženám i jiným lidem, kteří jsou v úzkém kontaktu s neočkovanými kojenci a mohli by je nákazou ohrozit,“ říká hlavní hygienička Barbora Macková. „Vakcíny jsou k dispozici v dostatečném množství,“ ujišťuje.

Samostatné vakcíny proti pertusi v Česku dostupné nejsou. Kombinované vakcíny proti černému kašli a dalším nemocem stojí samoplátce přes 1 100 korun. I tak zájem o ně roste. „Letos bylo proti černému kašli naočkováno téměř 200 tisíc lidí starších 19 let, což je více než osminásobný nárůst oproti loňsku,“ potvrzuje Macková.

Na nehrazené očkování přispívají lidem zdravotní pojišťovny ze svých bonusových programů. I ty evidují nebývalý zájem klientů o příspěvky na vakcíny pro dospělé.

„Zájem je letos více než dvojnásobný oproti předešlému roku. Přičítáme to hlavně epidemii černého kašle, ale také tomu, že postupně opadává antivaxerská vlna,“ říká Jan Mates z Vojenské zdravotní pojišťovny.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna loni přispěla svým klientům na očkování třiceti miliony korun, ale letos už jim vyplatila 43 milionů.

Dokonce dvanáctinásobný nárůst očkovaných klientů eviduje největší Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Zájem speciálně o očkování proti černému kašli je letos mimořádný. Zatímco za prvních osm měsíců loňského roku jsme proplatili příspěvky na tuto vakcínu zhruba pěti tisícům lidí, za stejné období letošního roku již téměř 62 tisícům,“ říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.