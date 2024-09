Zemřelo tříměsíční dítě s černým kašlem. Celkově jde letos o deváté úmrtí

Tříměsíční holčička zemřela na komplikace způsobené černým kašlem. Státní zdravotní ústav celkem letos eviduje devět úmrtí, z toho dvě u nejmenších dětí a ostatní u dospělých ve věku 48 až 84 let. S černým kašlem se do 1. září v Česku letos léčilo téměř 29 400 lidí. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ), nakažených je ale podle odborníků mnohem víc