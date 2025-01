Černochová má být lídr ODS v Praze. Vést SPOLU má opět zájem Pekarová Adamová

Neotřesitelnou pozici ministryně obrany v rámci pražské ODS potvrdila i náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija.

„Nezaznamenala jsem, že by se objevilo žádné jiné jméno. Víceméně všichni předpokládají a souhlasí, že by nejvýše postavená za Prahu měla být paní ministryně,“ uvedla Udženija.

Zájem vést kandidátku SPOLU má stejně jako před čtyřmi lety předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pražskou kandidátku povede stejně jako před čtyřmi lety TOP 09, řekla šéfka Sněmovny

„Každá strana si rozhoduje o pořadí svých kandidátů. Celková podoba kandidátní listiny je pak výsledkem společných koaličních jednání završených dohodou všech tří stran. Pražskou kandidátku povede stejně jako před čtyřmi lety TOP 09. Volební výsledky totiž zcela jasně prokázaly, že to je pro všechny strany koalice nejsmysluplnější varianta,“ uvedla v pondělí pro iDNES.cz Pekarová Adamová.

V minulých volbách do Sněmovny, které koalice SPOLU vyhrála a sestavila vládu s hnutím STAN a Piráty, měla Pekarová Adamová jako jednička kandidátky 49 074 přednostních hlasů a Černochová, která byla v Praze na druhém místě kandidátky, 35 583 přednostních hlasů.

Na adresu současné šéfky Sněmovny za TOP 09 se v prosinci ostře vyjádřila právě náměstkyně pražského primátor za ODS a bývalá místopředsedkyně strany Udženija.

„Jak já vnímám dnešní situaci v ODS, tak členové i naši voliči mají pocit, že za sebou táhneme dvě strany, které dlouhodobě nepřekračují pět procent, a že jim dáváme mnohem větší prostor, než si zaslouží podle jejich preferencí,“ uvedla Udženija v televizi Nova. Pražské ODS se podle ní nelíbí, že by kandidátku v hlavním městě vedla TOP 09 a že by lídryní byla opět Markéta Pekarová Adamová.

„A já se k tomu také kloním, že ona by neměla být lídrem v Praze, protože já bohužel za ní tu práci nevidím. A to, co mě nejvíc zklamalo hned na začátku, když jsme ji minule podrželi, aby byla lídryní, je, že si nestoupla do čela nějakého ministerstva, nevzala tu zodpovědnost a něco konkrétního neudělala. Sedla si jako předsedkyně Poslanecké sněmovny na ten piedestal a vlastně já tam nevidím žádné konkrétní kroky, které by ona přinesla Pražanům a občanům České republiky,“ řekla minulý měsíc Udženija.

Nyní ale vzala Udženija trochu zpátečku. „Já jsem svůj názor řekla, je to můj názor. Nechci, aby to bylo v nějakém usnesení, pouze jsem to dala na stůl jako svůj názor a názor některých nebo mnohých členů ODS. Ale jsem loajální vůči straně, očekávám, že i tento názor, až se budou bavit s partnery, bude probrán. Jestli bude reflektován, to opravdu nechám na předsednictva,“ uvedla v pondělí Udženija.

„Ano, byl to můj postoj, ale musí proběhnout debata uvnitř strany a všichni čekáme, s čím přijde předsednictvo ODS, aby nám řeklo, jak se dohodlo s partnery ohledně lídrů ve všech krajích, to je pro nás směrodatné,“ řekla náměstkyně pražského primátora za občanské demokraty.

Vybírat volebního lídra koalice SPOLU nemá podle ní pražská ODS ani v pondělí na programu. „Nebude se to řešit. My máme podle pravidel ustanovit toho nejvýše postaveného za ODS na kandidátce SPOLU, a jak budou vypadat celé kandidátky a kdo bude lídrem kde, to bude schvalovat předsednictvo a pak výkonná rada. Co vím, tak ještě probíhají jednání na té nejvyšší úrovni, kdo z koalice bude kde mít lídra. Kandidátky máme mít hotové do konce dubna, to znamená, že ještě nějaký čas je,“ dodala Udženija.

Není nutné znát můj osobní názor, chci vyhrát volby, říká šéf pražské ODS Benda

„Naším úkolem je předložit nejvýše postaveného představitele ODS. Jednání o koalici běží a všechny regiony mají do konce ledna určit svého lídra. Můj návrh je Jana Černochová. Jsem si vědom, že ve všech krajích mít lídra nebudeme,“ říká Benda.

Kdy bude podle něj jasno o lídrech koalice SPOLU? „Až se domluvíme, tak se domluvíme. Vnitřně jsme si řekli, že do konce ledna máme mít lídry a do konce dubna máme mít sestavené celé kandidátky,“ potvrzuje to, co říká také Udženija. Vyhýbavě odpověděl na dotaz, zda má SPOLU v Praze vést Pekarová Adamová.

„Nemyslím si, že je nutné na toto znát můj osobní názor. Budu dělat všechno pro to, a doufám, že všichni koaliční partneři, aby ty kandidátky byly v rámci možností co nejhezčí. Chci vyhrát příští parlamentní volby. Chci tam přivést co nejzajímavější lidi,“ řekl iDNES.cz Benda.

Hlavním soupeřem ODS a koalice SPOLU je opoziční hnutí ANO. Jeho volebním lídrem v hlavním městě by letos mohl být místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády Karel Havlíček.