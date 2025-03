Černochová navštívila Ukrajinu. Předala pomoc vojákům a uctila památku padlých

Černochová na Ukrajině navštívila několik míst v Charkovské oblasti. Jedním z nich byla obec Sokolovo. „8. března tomu bude 82 let, co na tehdejší východní frontě poprvé do bojů zasáhla samostatná čs. vojenská jednotka. Naši přátelé ze Sokolova a z nedalekého Zmijova udržují památku na společné boje stále živou,“ uvedla Černochová na sociální síti X. Místním historikům se podle Černochové podařilo najít zapomenuté původní zákopy československých vojáků.

Jana Černochová @jana_cernochova Tento víkend jsem navštívila v Charkovské oblasti na Ukrajině několik míst včetně obce Sokolovo, která je hluboce spojená s československými vojenskými tradicemi a historií.



8. března tomu bude 82 let, co na tehdejší východní frontě poprvé do bojů zasáhla samostatná čs. vojenská… https://t.co/jk9wsqCY2h https://t.co/L1xDK06DLF oblíbit odpovědět

Ministryně také v Sokolově uctila památku vojáků včetně kapitána Otakara Jaroše. Poklonila se také u nového pietního místa věnovaného místním hrdinům, kteří padli při obraně Ukrajině proti ruské invazi.

„Mým největším přáním je, aby se jména padlých již nadále nerozšiřovala a válka co nejdřív skončila,“ napsala Černochová. „Ukrajina bojuje tuto válku i za nás a je naší morální povinností ji dál podporovat,“ dodala s tím, že během návštěvy Ukrajiny také předala materiální pomoc pro jednu z charkovských brigád.