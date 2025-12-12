Přestaňte mě urážet, vzkazuje Černochová kritikům po zásahu kvůli sbírce na drony

Matěj Svěrák
  14:03
Ministryně obrany v demisi Jana Černochová odmítla spekulace, které tvrdí, že vojenští policisté zasahovali na její pokyn ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Politička ODS to označila za urážky a křivé obviňování. Sbírku na drony organizuje spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Policisté zadrželi tři lidi z firmy, která bezpilotní letouny dodávala.
Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany...

Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky. (25. února 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...
Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...
Porovnání velikostí dronů. Sedmipalcový a desetipalcový.
Zdeněk Poul, kapitán v záloze, bývalý příslušník VP, manager ve spolku Nemesis,...
19 fotografií

„Přestaňte křivě obviňovat a urážet příslušníky Vojenské policie, Městského státního zástupce i mě a obviňovat nás ze spiknutí. Protože to je úplně absurdní,“ napsala Černochová v pátek na sociální síti X.

Podle exministryně si někteří lidé potřebují do zásahu dosadit její jméno, protože jinak by tam chyběla „temná strana síly“.

„Jestli si světlá strana síly myslí, že zpochybňováním práce zcela nezávislých orgánů činných v trestním řízení někomu a něčemu prospěje, je to s naší společností ještě horší, než si všichni myslíme,“ podotkla Černochová.

Připomněla, že ministr obrany nemá pravomoc úkolovat kriminální službu Vojenské policie a zasahovat do její činnosti. Černochová také odmítla obvinění, že by ovlivňovala státní zastupitelství v Praze, které postup Vojenské policie v rámci trestního řízení dozoruje.

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu, zadržela dodavatele

Zakladatelé spolku Skupina D, která sbírku organizuje, je bezpečnostní expert Milan Mikulecký a herec Ondřej Vetchý. Oba byli ve čtvrtek odpoledne na policii podat vysvětlení jako svědci. Mikulecký poté sdělil, že policie prověřuje jednoho z dodavatelů spolku.

„Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze,“ řekl ve čtvrtek odpoledne mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala s tím, že trestní věc se nachází ve stadiu prověřování a policie nezahájila žádné stíhání.

Server Novinky.cz večer uvedl, že policisté zadrželi tři lidi z firmy, která se zabývala dodávkami dronů pro projekt. Sdělil to advokát Radek Ondruš, který zadržené zastupuje.

Charlie One. Skupina D spustila další sbírku pro Ukrajinu, jmenuje se po Řehkovi

Jedná se o zástupce společnosti FPV Space, která se pro Skupinu D zabývala dodávkami dronů. Jedním ze zadržených je klíčový člověk firmy a bývalý vojenský policista Zdeněk Poul, druhým bývalý příslušník Vojenského zpravodajství David Špaček a třetím zadrženým je účetní společnosti.

Za účast na organizované zločinecké skupině jim hrozí pět až 12 let vězení. Podle Ondruše jsou podezřelí také z podvodu a rovněž z možného nelegálního vývozu vojenského materiálu do míst válečného konfliktu.

Redakce iDNES.cz oslovila herce Ondřeje Vetchého, který vystupuje jako jedna z hlavních tváří projektu Nemesis a je spoluzakladatelem spolku. Situaci ale odmítl komentovat.

Spoluzakladatel spolku Mikulecký zdůraznil, že Skupina D není a nebyla podezřelá z žádného nekalého jednání. „Skupina D nad rámec svých zákonných povinností prochází pravidelným forenzním auditem relevantní auditorskou společností z tzv. velké čtyřky. Výsledky těchto auditů, které zahrnují také klíčové dodavatele Skupiny D, nikdy nepoukázaly na jakýkoliv nedostatek,“ oznámil ve čtvrtek.

8. března 2024
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Místopředseda SOCDEM Nedvěd chce vést stranu a zaměřit se na voliče ANO

Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd, lídr kandidátky Stačilo! v Karlovarském...

K zájemcům převzít vedení SOCDEM po Janě Maláčové, která se rozhodla opustit politiku, přibyl tento týden dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd. „Ano, já jsem oznámil, že budu kandidovat na...

12. prosince 2025  15:10

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Přímý přenos
Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se rodina a nejbližší včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru rozloučili s oblíbeným moderátorem. Ústředním bodem smutečního obřadu v...

12. prosince 2025  8:12,  aktualizováno  15:06

Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora.

Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci,...

12. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  15:04

Fiasko místo světového rekordu. Desetitisíce pivních tácků se najednou zřítily na zem

Konstrukce s 80 tisíci pivními tácky se rozpadla těsně před dokončením

O tom, že se jednou zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, snil Benjamin Klapper už od svých 17 let. A letos v prosinci tomu byl skutečně na dosah. Vystavěl z pivních tácků skutečné mistrovské dílo....

12. prosince 2025  14:50

Deset let po boku Fialy, teď konec. Jeho spolupracovník a mluvčí se loučí s politikou

Premiér a předseda ODS Petr Fiala a ředitel komunikace Václav Smolka

Od bývalého premiéra Petra Fialy odchází po deseti letech jeho mluvčí Václav Smolka. Fialův dlouholetý spolupracovník působil také jako tiskový mluvčí ODS či Úřadu vlády, kde ho nahradila Lucie...

12. prosince 2025  14:50

Policisté na Zlínsku pátrají po ztraceném chlapci. V akci jsou koně, čtyřkolky i dron

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....

12. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  14:40

„To mi manželka neuvěří,“ radoval se výherce Mauricia. Sleva na letenky pro ostatní

Výherce dovolené na Mauriciu, Ivo Janeček

Soutěž o snovou dovolenou na ostrově Mauricius, kterou pro členy iDNES Premium připravil portál Pelikán.cz, zná svého vítěze. Stal se jím Ivo Janeček z Olomoucka. Zatímco vítěz se může začít těšit na...

12. prosince 2025  14:26

Podvodník se vydával za pracovníka charity. Úprk mu zhatily pomalé dveře

ilustrační snímek

Neslyšící, tělesně postižení i děti v nouzi. S pohádkou, že vybírá na potřebné, se v obchodě ve Stříbře na Tachovsku vydával za pracovníka neziskové organizace devětatřicetiletý muž. Jeho kamufláž...

12. prosince 2025  14:23

Smrtelnou nehodu zavinil řidič druhého vozu, ne policistka, rozhodl soud

Obžalovaná policistka Lucie Vavrochová

Soud poslal případ policistky Lucie Vavrochové, která v Praze 2 nabourala policejním autem do jiného vozu, do kázeňského řízení. Podle soudkyně Ivy Fialové nespáchala žena trestný čin, mohla se však...

12. prosince 2025  14:12

Muž plnil podvodníkovy instrukce, 225 tisíc mu doručil v hotovosti pod strom

ilustrační snímek

Škodu v celkové výši 415 tisíc korun způsobil muži z Přerovska neznámý podvodník, který se zprvu vydával za správce investic. Oběť mu uvěřila a splnila všechny jeho požadavky včetně těžko...

12. prosince 2025  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Protesty v bulharském hlavním městě (12. prosince 2025).

Bulharsko bojuje s politickou krizí. Ve čtvrtek rezignovala vláda premiéra Rosena Željazkova, která neustála několik týdnů trvající protesty v bulharských ulicích. Ty mířily hlavně proti plánovaným...

12. prosince 2025  14:03

Přestaňte mě urážet, vzkazuje Černochová kritikům po zásahu kvůli sbírce na drony

Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová odmítla spekulace, které tvrdí, že vojenští policisté zasahovali na její pokyn ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Politička ODS to označila za...

12. prosince 2025  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.