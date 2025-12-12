„Přestaňte křivě obviňovat a urážet příslušníky Vojenské policie, Městského státního zástupce i mě a obviňovat nás ze spiknutí. Protože to je úplně absurdní,“ napsala Černochová v pátek na sociální síti X.
Podle exministryně si někteří lidé potřebují do zásahu dosadit její jméno, protože jinak by tam chyběla „temná strana síly“.
„Jestli si světlá strana síly myslí, že zpochybňováním práce zcela nezávislých orgánů činných v trestním řízení někomu a něčemu prospěje, je to s naší společností ještě horší, než si všichni myslíme,“ podotkla Černochová.
Připomněla, že ministr obrany nemá pravomoc úkolovat kriminální službu Vojenské policie a zasahovat do její činnosti. Černochová také odmítla obvinění, že by ovlivňovala státní zastupitelství v Praze, které postup Vojenské policie v rámci trestního řízení dozoruje.
Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu, zadržela dodavatele
Zakladatelé spolku Skupina D, která sbírku organizuje, je bezpečnostní expert Milan Mikulecký a herec Ondřej Vetchý. Oba byli ve čtvrtek odpoledne na policii podat vysvětlení jako svědci. Mikulecký poté sdělil, že policie prověřuje jednoho z dodavatelů spolku.
„Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze,“ řekl ve čtvrtek odpoledne mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala s tím, že trestní věc se nachází ve stadiu prověřování a policie nezahájila žádné stíhání.
Server Novinky.cz večer uvedl, že policisté zadrželi tři lidi z firmy, která se zabývala dodávkami dronů pro projekt. Sdělil to advokát Radek Ondruš, který zadržené zastupuje.
Jedná se o zástupce společnosti FPV Space, která se pro Skupinu D zabývala dodávkami dronů. Jedním ze zadržených je klíčový člověk firmy a bývalý vojenský policista Zdeněk Poul, druhým bývalý příslušník Vojenského zpravodajství David Špaček a třetím zadrženým je účetní společnosti.
Za účast na organizované zločinecké skupině jim hrozí pět až 12 let vězení. Podle Ondruše jsou podezřelí také z podvodu a rovněž z možného nelegálního vývozu vojenského materiálu do míst válečného konfliktu.
Redakce iDNES.cz oslovila herce Ondřeje Vetchého, který vystupuje jako jedna z hlavních tváří projektu Nemesis a je spoluzakladatelem spolku. Situaci ale odmítl komentovat.
Spoluzakladatel spolku Mikulecký zdůraznil, že Skupina D není a nebyla podezřelá z žádného nekalého jednání. „Skupina D nad rámec svých zákonných povinností prochází pravidelným forenzním auditem relevantní auditorskou společností z tzv. velké čtyřky. Výsledky těchto auditů, které zahrnují také klíčové dodavatele Skupiny D, nikdy nepoukázaly na jakýkoliv nedostatek,“ oznámil ve čtvrtek.
