„Léta uráží a ponižuje druhé ve velmi citlivých osobních věcech, jako je bezdětnost, rodina, nebo homosexualita. A když tak nečiní sám, podněcuje k tomu své fanoušky a dává jim k tomu průchod. Kde byl pan Rajchl, když davy mávaly na demokratické politiky oprátkami? Kde byl, když padaly výzvy k tomu, aby lidi chodili demonstrovat před jejich bydliště? Tehdy mu to konvenovalo,“ napsala Černochová v neděli na síti X.
„A teď, když se sám stal politikem, bude kňourat a fňukat kvůli záběrům, s jejichž vytvořením a šířením zřejmě v minulosti neměl problém. Ba co víc, aby celou věc rozmělnil a odvedl pozornost od svých prostopášností jinam, neštítí se jako štít používat svou rodinu,“ pokračovala.
Dodala, že původcem intimních videozáběrů, na kterých vystupuje muž nápadně podobný Rajchlovi, by měl být sám poslanec SPD a předseda strany PRO, který je podle Černochové záměrně či za úplatu šířil.
„Stoprocentně platí, ať si doma každý dělá co chce, těžko se ale divit, že tyto věci vyjdou najevo, když je sám začnu za peníze šířit,“ dodala Černochová a Rajchla označila kvůli jeho přístupu za pokrytce.
Rajchl na Černochovou v neděli na sociální síti Facebook reagoval slovy, že je „amorální jedinec, co utrpěl drtivou porážku“. Pravost údajných videí nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ řekl.
Politik tvrdí, že aktivisté v pátek večer pronásledovali jeho dceru u domu, kde se pokusili poslance konfrontovat kvůli sexuálně explicitnímu videu, ve kterém měl údajně účinkovat. V návaznosti na to na ně Rajchl zavolal policii a začal se s nimi před svým domem hádat.
Jeden z aktérů sporu Vojtěch Pšenák po pátečním incidentu na sociální síti X uvedl, že Rajchlovu šestnáctiletou dceru skutečně oslovil, poněvadž ji považoval za místní a netušil, že je to jeho dcera. Rajchl na to konto prohlásil, že podává civilní žalobu na aktivisty a i na platformu pro sdílení obsahu Hero Hero.
Poslance se v sobotu zastali opoziční a i vládní politici. Například šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, Boris Šťastný z Motoristů či ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval k k Rajchlově rezignaci.