Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Matěj Svěrák
  13:46
Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl údajně natáčel sexuálně explicitní videa. „Ta nová mučednická poloha Rajchla je vskutku směšná. Dlouhé roky zde sám spoluvytváří atmosféru, jejíž důsledky nyní sám sklízí,“ sdělila Černochová.
Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve vedení resortu. (11. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
Poprvé po sněmovních volbách se sešla vláda. Na snímku ministryně obrany Jana...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Poprvé po sněmovních volbách se sešla vláda. Na snímku ministryně obrany Jana...
21 fotografií

„Léta uráží a ponižuje druhé ve velmi citlivých osobních věcech, jako je bezdětnost, rodina, nebo homosexualita. A když tak nečiní sám, podněcuje k tomu své fanoušky a dává jim k tomu průchod. Kde byl pan Rajchl, když davy mávaly na demokratické politiky oprátkami? Kde byl, když padaly výzvy k tomu, aby lidi chodili demonstrovat před jejich bydliště? Tehdy mu to konvenovalo,“ napsala Černochová v neděli na síti X.

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

„A teď, když se sám stal politikem, bude kňourat a fňukat kvůli záběrům, s jejichž vytvořením a šířením zřejmě v minulosti neměl problém. Ba co víc, aby celou věc rozmělnil a odvedl pozornost od svých prostopášností jinam, neštítí se jako štít používat svou rodinu,“ pokračovala.

Dodala, že původcem intimních videozáběrů, na kterých vystupuje muž nápadně podobný Rajchlovi, by měl být sám poslanec SPD a předseda strany PRO, který je podle Černochové záměrně či za úplatu šířil.

Zastydlé puberťačky, napsal Rajchl o političkách. Dostal pokutu 50 tisíc

„Stoprocentně platí, ať si doma každý dělá co chce, těžko se ale divit, že tyto věci vyjdou najevo, když je sám začnu za peníze šířit,“ dodala Černochová a Rajchla označila kvůli jeho přístupu za pokrytce.

Rajchl na Černochovou v neděli na sociální síti Facebook reagoval slovy, že je „amorální jedinec, co utrpěl drtivou porážku“. Pravost údajných videí nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ řekl.

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Politik tvrdí, že aktivisté v pátek večer pronásledovali jeho dceru u domu, kde se pokusili poslance konfrontovat kvůli sexuálně explicitnímu videu, ve kterém měl údajně účinkovat. V návaznosti na to na ně Rajchl zavolal policii a začal se s nimi před svým domem hádat.

Jeden z aktérů sporu Vojtěch Pšenák po pátečním incidentu na sociální síti X uvedl, že Rajchlovu šestnáctiletou dceru skutečně oslovil, poněvadž ji považoval za místní a netušil, že je to jeho dcera. Rajchl na to konto prohlásil, že podává civilní žalobu na aktivisty a i na platformu pro sdílení obsahu Hero Hero.

Poslance se v sobotu zastali opoziční a i vládní politici. Například šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, Boris Šťastný z Motoristů či ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval k k Rajchlově rezignaci.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl údajně natáčel...

9. listopadu 2025  13:46

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně...

9. listopadu 2025  13:31

Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících....

9. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  13:26

Silné vlny na Tenerife zabily tři lidi, další strhly do oceánu. Hrozí i silný vítr

Tenerife

Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno. Úřady nabádají k opatrnosti.

9. listopadu 2025  13:21

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Americký prezident Donald Trump na nedávném setkání v Oválné pracovně vzbuzoval dojem, že se mu nedaří udržet oči vzhůru. I při jiných příležitostech vypadal unaveně. Demokraté se mu za to vysmívají,...

9. listopadu 2025  12:36

Chata na Kladensku lehla kvůli závadě na elektroinstalaci popelem, škoda tři miliony

Chatu v Hřešicích na Kladensku zcela zničil požár. (9. listopadu 2025)

Rekreační chata shořela v neděli ráno v Hřešicích na Kladensku. Při příjezdu hasičů už byl objekt celý v plamenech, během hašení se navíc propadla střecha. Škoda je podle odhadu hasičů tři miliony...

9. listopadu 2025  12:22

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Restaurace řetězce McDonald’s v Alexandrii ve státě Virginia (22. října 2024)

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se potýká s problémem udržení nízkopříjmových zákazníků. Ti se kvůli inflaci a rostoucím nákladům rychlému občerstvení stále častěji vyhýbají. Podle...

9. listopadu 2025

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti...

9. listopadu 2025  9:58,  aktualizováno  11:51

Kanceláře Třinec
Kanceláře Třinec

Třinec - Lyžbice, okres Frýdek-Místek
10 167 Kč/měsíc

Více z nabídky 107 685 nemovitostí

Někdy za stovku, jindy za tisíce. Čechy lákají levné dovolené v kempu na zahradě

Premium
ilustrační snímek

Majitelé kempů o uplynulé sezoně hovoří jako o jedné z nejhorších. Jejich obsazenost místy spadla až na polovinu. Nemůže za to jen nestálé počasí, typické pro letošní léto. Češi totiž čím dál víc...

9. listopadu 2025  11:04

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

8. listopadu 2025  20:48,  aktualizováno  9. 11. 10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.