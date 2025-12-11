Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová

Vláda Petra Fialy se ve středu naposledy sešla na schůzi, která byla pracovní, ale i bilanční. Svůj kabinet označil za úspěšný, ačkoliv čelil mnoha problémům, včetně pandemie nebo následkům války na Ukrajině. Za neúspěch označil například digitalizaci stavebního řízení či agendu ministerstva školství, kde se vystřídali tři ministři.
„V oblasti obrany se naší vládě podařilo posunout armádu k tomu, aby plnila všechny své úkoly. Musíme si uvědomit bezpečnostní situaci, ve které se nyní nacházíme. Bylo by dobré, kdyby se takto zodpovědně k armádě postavili naši předchůdci,“ uvedl Fiala na tiskové konferenci ke zhodnocení působení Jany Černochové na ministerstvu obrany.
Fiala zmínil také hrozbu, které čelíme a na kterou se česká armáda připravuje ze strany Ruska či Číny. Připomenul také, že je nutné si dávat pozor na změny vztahů s USA. Prezident Donald Trump v minulých dnech kritizoval evropské státy ze Severoatlantické aliance a jejich neschopnost ukončit válku na Ukrajině.
|
Karel Řehka příští rok skončí v čele armády
Podle Černochové byla obrana prioritou vlády Petra Fialy. „Resort budeme předávat rozhodně v lepším stavu, než jsme ho v roce 2021 přebírali. Nastartovali jsme největší modernizaci v historii české armády. Náš obranný průmysl vstal z popela, ne všechny předchozí vlády se zabývaly obranou tak, jako náš kabinet,“ uvedla Černochová na úvod.
Oba politici se shodli, že je důležité, že ČR plní závazky NATO a dává na obranu 2 procenta HDP. „Doufám, že nová vláda bude pokračovat v navyšování a že bude podporovat Ukrajinu a opustí svou předvolební rétoriku,“ řekl Fiala.
Jana Černochová je v Poslanecké sněmovně od roku 2010, v letech 2006 až 2010 a opět od roku 2012 do prosince 2021 byla starostkou Prahy 2.
|
Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka
Černochová na konci listopadu uvedla, že za jejího vedení česká armáda uzavřela 49 tisíc smluv za 590 miliard korun, většinou s českými dodavateli. Za jejího působení se často řešily její napjaté vztahy s náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou, kterého do funkce sama jmenovala.
To se projevilo i při posledním Velitelském shromáždění armády, kdy Řehka kritizoval byrokracii na ministerstvu. Černochová mu naopak připomněla, že by ocenila, kdyby armáda v budoucnu na pravidelné schůzky zvala také zástupce Vojenské policie a Vojenského zpravodajství, kteří nedostali na shromáždění pozvánku.
|
Posouzení muniční iniciativy je legitimní, řekl Zůna. O Ukrajině mluvil vyhýbavě
Kandidát na nového ministra obrany, generálporučík Jaromír Zůna, byl v armádě až do začátku letošního roku. Zůna se doposud politicky téměř neangažoval. Počátkem 80. let se stal členem KSČ, ze strany vystoupil v roce 1989. Server Forum 24 nedávno upozornil, že během členství ve straně měl zájem působit ve vojenské zpravodajské službě.
Od ledna 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a o tři roky později se ucházel o jím uvolněný post. Vláda Petra Fialy však v červenci do funkce vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna se poté stal vojenským přidělencem ambasády v Pekingu.