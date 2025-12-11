Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová

Josef Dyntr
  9:11aktualizováno  9:55
Ministryně obrany v demisi Jana Černochová z ODS zhodnotila své působení na resortu před předáním agendy nové vládě. V pondělí 15. prosince se novým novým ministrem obrany stane Jaromír Zůna (nestraník za SPD). Podle Černochové předává resort v mnohem lepším stavu, než ve kterém ho přebírala. „Nastartovali jsme největší modernizaci v historii české armády. Náš obranný průmysl vstal z popela,“ řekla.
Ministryně obrany Jana Černochová přichází na schůzi vlády v demisi, kde...

Ministryně obrany Jana Černochová přichází na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy má ve středu na programu své poslední...
Pietní akt u Národního památníku na Vítkově. Na snímku ministryně obrany Jana...
Tisíce lidí se vydaly na cestu na 35. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2025....
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a Karel Řehka (9. dubna 2025)
5 fotografií

Vláda Petra Fialy se ve středu naposledy sešla na schůzi, která byla pracovní, ale i bilanční. Svůj kabinet označil za úspěšný, ačkoliv čelil mnoha problémům, včetně pandemie nebo následkům války na Ukrajině. Za neúspěch označil například digitalizaci stavebního řízení či agendu ministerstva školství, kde se vystřídali tři ministři.

Ministryně obrany Jana Černochová přichází na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025)
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. (10. prosince 2025)
Pietní akt u Národního památníku na Vítkově. Na snímku ministryně obrany Jana Černochová a generál Armády České republiky Karel Řehka. (28. října 2025)
Tisíce lidí se vydaly na cestu na 35. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2025. Na snímku ministryně obrany Jana Černochová a náčelník generálního štábu Karel Řehka. (21. června 2025)
5 fotografií

„V oblasti obrany se naší vládě podařilo posunout armádu k tomu, aby plnila všechny své úkoly. Musíme si uvědomit bezpečnostní situaci, ve které se nyní nacházíme. Bylo by dobré, kdyby se takto zodpovědně k armádě postavili naši předchůdci,“ uvedl Fiala na tiskové konferenci ke zhodnocení působení Jany Černochové na ministerstvu obrany.

Fiala zmínil také hrozbu, které čelíme a na kterou se česká armáda připravuje ze strany Ruska či Číny. Připomenul také, že je nutné si dávat pozor na změny vztahů s USA. Prezident Donald Trump v minulých dnech kritizoval evropské státy ze Severoatlantické aliance a jejich neschopnost ukončit válku na Ukrajině.

Karel Řehka příští rok skončí v čele armády

Podle Černochové byla obrana prioritou vlády Petra Fialy. „Resort budeme předávat rozhodně v lepším stavu, než jsme ho v roce 2021 přebírali. Nastartovali jsme největší modernizaci v historii české armády. Náš obranný průmysl vstal z popela, ne všechny předchozí vlády se zabývaly obranou tak, jako náš kabinet,“ uvedla Černochová na úvod.

Oba politici se shodli, že je důležité, že ČR plní závazky NATO a dává na obranu 2 procenta HDP. „Doufám, že nová vláda bude pokračovat v navyšování a že bude podporovat Ukrajinu a opustí svou předvolební rétoriku,“ řekl Fiala.

Jana Černochová je v Poslanecké sněmovně od roku 2010, v letech 2006 až 2010 a opět od roku 2012 do prosince 2021 byla starostkou Prahy 2.

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Černochová na konci listopadu uvedla, že za jejího vedení česká armáda uzavřela 49 tisíc smluv za 590 miliard korun, většinou s českými dodavateli. Za jejího působení se často řešily její napjaté vztahy s náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou, kterého do funkce sama jmenovala.

To se projevilo i při posledním Velitelském shromáždění armády, kdy Řehka kritizoval byrokracii na ministerstvu. Černochová mu naopak připomněla, že by ocenila, kdyby armáda v budoucnu na pravidelné schůzky zvala také zástupce Vojenské policie a Vojenského zpravodajství, kteří nedostali na shromáždění pozvánku.

Posouzení muniční iniciativy je legitimní, řekl Zůna. O Ukrajině mluvil vyhýbavě

Kandidát na nového ministra obrany, generálporučík Jaromír Zůna, byl v armádě až do začátku letošního roku. Zůna se doposud politicky téměř neangažoval. Počátkem 80. let se stal členem KSČ, ze strany vystoupil v roce 1989. Server Forum 24 nedávno upozornil, že během členství ve straně měl zájem působit ve vojenské zpravodajské službě.

Od ledna 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a o tři roky později se ucházel o jím uvolněný post. Vláda Petra Fialy však v červenci do funkce vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna se poté stal vojenským přidělencem ambasády v Pekingu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová přichází na schůzi vlády v demisi, kde...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová z ODS zhodnotila své působení na resortu před předáním agendy nové vládě. V pondělí 15. prosince se novým novým ministrem obrany stane Jaromír Zůna...

11. prosince 2025  9:11,  aktualizováno  9:55

Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Například o sociálních sítích a přístupu dětem k nim mluvil prezident Petr Pavel zkraje svého druhého dne návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se přesunul na...

11. prosince 2025  6:27,  aktualizováno  9:54

Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Bouralo pět osobních aut, náklaďák a dodávka

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Dálnice D56 nedaleko Ostravy byla od čtvrtečního rána v obou směrech uzavřena kvůli vážné nehodě u Paskova. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve...

11. prosince 2025  6:33,  aktualizováno  9:49

Thajsko po bojích s Kambodžou hlásí první mrtvé. Boje znovu zastavím, věří Trump

Vojenský nákladní vůz převáží tank po silnici uprostřed smrtících střetů mezi...

Tři thajští civilisté byli zabiti při těžkých bojích mezi Thajskem a Kambodžou v blízkosti společné hranice obou zemí, oznámila thajská armáda. Jsou to první thajské civilní oběti od nedělního...

11. prosince 2025  9:40

Babišova první cesta v roli premiéra. V Bruselu se schází s Leyenovou a Costou

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Designovaný český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu schází s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Jednat má také s belgickým...

11. prosince 2025  9:34

Kolony kolem Barrandovského mostu, i MHD nabíralo desítky minut zpoždění

Snímek dopravy před Zlíchovským tunelem v půl deváté ráno. (11. prosince 2025)

Větší zdržení než obvykle nabírali řidiči i cestující, kteří se ráno pokoušeli dostat do centra Prahy ve směru od Strakonické a Barrandovského mostu. Od Dobříšské se už před sedmou ráno vytvořily...

11. prosince 2025  7:54,  aktualizováno  9:24

Rubio nařídil úřadu změnu písma. Calibri je plýtvání kvůli diverzitě, vadí mu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (26. srpna 2025)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio nařídil svému resortu opět používat v dokumentech písmo Times New Roman místo písma Calibri, které na ministerstvu zavedl Rubiův předchůdce Antony Blinken ve...

11. prosince 2025  9:13

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opouštějí vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib odchází dělat poslance a Pražanům po něm zůstává dopravní peklo. Práci pro Prahu nedokončil ani náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil, který už bude rovněž jen...

11. prosince 2025  8:58

Opoziční poslanci vyrazili na Slovensko, vyvezli i plyšáka Okamuru

Zástupci pěti opozičních stran odjeli do Bratislavy, aby s tamními kolegy...

Poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří mají po říjnových volbách ve Sněmovně menšinu, ve čtvrtek brzy ráno odjeli do Bratislavy na setkání se slovenskými kolegy. Předseda poslaneckého...

11. prosince 2025  8:54

Američanem za milion dolarů. Trump oznámil nový vízový program, cílí na bohaté

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila nový vízový program „zlatá karta“ pro zájemce o dlouhodobý pobyt v zemi nebo o americké občanství, kteří si ho můžou koupit za jeden...

11. prosince 2025  8:52

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Baťa a Botas spojily síly. Kolekce Baťasky odkazuje na obuvnické kořeny Zlína

Baťa a Botas vytvořily společnou kolekci bot. (11. prosince 2025)

Dvě tradiční zlínské značky, Baťa a Botas, představily společnou kolekci, která propojuje ikonické prvky obou výrobců a vrací se k základům českého obuvnictví. Novinka nese název Baťasky. „Změna...

11. prosince 2025  8:43

RECENZE: Hagen, předchůdce Hry o trůny, ji dohání. Bere to přes Kolín a Kutnou Horu

50 %
Ze seriálu Hagen: V údolí Nibelungů

Projekt Hagen - V údolí Nibelungů, který šel v Německu do kin a v Česku bude mít televizní premiéru v seriálové verzi na platformě Canal+, vznikl na motivy středověké hrdinské legendy Píseň o...

11. prosince 2025  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.