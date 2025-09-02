Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Vladimír Vokál
Vysíláme
Má Česká republika po případném příměří vyslat na Ukrajinu české vojáky? Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v duelu pořadu Rozstřel na iDNES.cz připustila, že vláda zvažuje „podmíněný mandát“ v rámci koalice ochotných. Stínový ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) to ale zásadně odmítl s tím, že „rizik a neznámých je příliš“ a bianco šek této vládě nedá.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jana Černochová na úvod duelu prohlásila, že se v EU i NATO diskutují varianty pomoci po případném příměří: „Jsme součástí koalice ochotných. Armáda dává dohromady možnosti, které mohou jednotlivé státy nabídnout – od vojenské medicíny přes logistiku až po střežení objektů či vzdušného prostoru. V žádném případě ale nikoho nechceme vysílat na frontu, to není na stole a nikdy bychom to neudělali,“ dodala.

Hosty pořadu Rozstřel jsou ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a stínový ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).
Hosty pořadu Rozstřel jsou ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a stínový ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).
Hosty pořadu Rozstřel jsou ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a stínový ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).
Hosty pořadu Rozstřel jsou ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a stínový ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).
14 fotografií

Zároveň připustila, že by vláda mohla požádat Sněmovnu o podmíněný mandát na vyslání armádních specialistů na Ukrajinu: „Chci mít jasno, abychom kvůli volbám neztratili tři nebo čtyři měsíce.“ Stínový ministr obrany Metnar to zásadně odmítl: „Za mě ne. Je tam příliš mnoho neznámých – od bezpečnostních záruk po neshody v rámci aliance. Takový hazard nepodpořím.“

Děla a letouny F-35

Další střet přišel kvůli žebříčku Global Firepower, v němž se česká armáda propadla z 46. na 53. místo. Podle hodnotitelů je problém v nedostatku personálu či v zastaralém dělostřelectvu. Slabinou jsou i zpožděné dodávky francouzských houfnic Caesar.

„Problém s náborem žádný není – máme nejúspěšnější výsledky za poslední roky. Propad souvisí hlavně s parametry průzkumu a s děly Caesar,“ hájila se ministryně.

Bleskové ANO/NE z duelu:

Jste pro znovuzavedení branné povinnosti?

Černochová: Ne. Metnar: Ne.

Zvyšovali byste výdaje na obranu po volbách až na 3–5 % HDP?

Černochová: Ano, musíme. Metnar: Ne, je to nerealistické.

Má se zveřejnit smlouva k F-35?

Černochová: Ano, pokud to neohrozí bezpečnost. Metnar: Ano, mimo utajované přílohy.

Máme pokračovat v rozsáhlé vojenské pomoci Ukrajině i po roce 2025?

Černochová: Ano. Metnar: Pomáhejme dál s výcvikem.

Vinu hodila na vládu ANO: „Smlouva na děla byla uzavřena týden před volbami, z volné ruky, byla špatně provázaná s vojskovými zkouškami.“ Metnar se ale bránil: „Zaplaťpánbůh, že jsme ta děla podepsali. Vy jste smlouvu navýšili o deset kusů a miliardovou munici – a přesto projekt nabral zpoždění.“

Na přetřes přišly i stíhačky F-35 a zejména požadavek na zveřejnění smluv s USA. Černochová prohlásila, že pokud tomu nebrání bezpečnostní parametry, „není důvod smlouvu nezveřejnit. To, co lze, už zveřejněno bylo.“

Metnar souhlasil s částečným zveřejněním, ale přidal tvrdou kritiku: „Na Slovensku zveřejnili smlouvu k F-16 hned. Proč u nás 85 procent zakázek nad miliardu není v registru smluv?“

Spor rychle přešel do osobní roviny, kdy si oba politici střídavě tykali a vykali. Metnar následně obvinil ministryni ze lži: prý mu na dopisy neodpověděla. Černochová reagovala: „Neříkejte, že lžu. Všechny informace dostáváte – ale podle zákona o utajovaných skutečnostech.“

Závěrečný střet i podaná ruka

Na otázku, zda se vláda a opozice na obraně na něčem shodnou, Černochová zmínila například platy vojáků: „Nakonec ANO nevetovalo a zákon prošel.“

Metnar ministryni korigoval tím, že klub chtěl vetovat pouze zrychlené projednání, ne zákon jako takový. Debata skončila ostrou výměnou o polních kuchyních a podáním ruky – s drobnou etiketní přestřelkou o tom, kdo ji má nabídnout první.

„Dáma podává ruku první,“ ozvala se ministryně. „Já jsem zase starší člověk,“ uzavřel Metnar.

Daří se nabírat nové vojáky? Odcházejí z armády jen důchodci nebo i třicátníci? A které armádní kontrakty má ministerstvo obrany zveřejňovat? I o tom debatovali Jana Černochová a Lubomír Metnar v duelu Rozstřelu na iDNES.cz.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí. Šéf ANO byl v nemocnici a ruší program

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Původ bitcoinů ministerstvo nezajímal. Nový audit je pro Blažka zdrcující

Premium

Hůře pro exministra spravedlnosti Pavla Blažka audit přijetí a následného prodeje bitcoinů od kontroverzního dárce Tomáše Jiřikovského dopadnout nemohl. Konstatoval totiž, že ministerstvo převádělo...

2. září 2025

Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Premium

Nové nařízení o odlesňování by mělo začít v EU platit na konci letošního roku. Ačkoliv se očekává, že po tlaku evropských států dojde k jeho zjednodušení, Evropská komise v létě změny nepředstavila....

2. září 2025

Přece to psali na sítích! Proč si internet dva dny myslel, že Trump zemřel

Premium

Dokud si Donald Trump nešel s vnučkou zahrát golf, byl dva dny mrtvý, protože to říkaly sociální sítě. Jako na talíři jsme právě dostali lekci, jak funguje současný informační svět. Lidi nenapadne...

2. září 2025

Pražské kongresové centrum je krok od miliardové investice

Dostavba Kongresového centra Praha (KCP) může začít, přístavbou nového křídla vznikne největší sál v zemi. Ocení ho pořadatelé kongresů, veletrhů a dalších akcí, největší akce tohoto typu totiž Česku...

2. září 2025

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Vysíláme

Má Česká republika po případném příměří vyslat na Ukrajinu české vojáky? Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v duelu pořadu Rozstřel na iDNES.cz připustila, že vláda zvažuje „podmíněný mandát“ v...

2. září 2025

Aktivisty plující ke Gaze chce izraelský ministr Ben Gvir označit za teroristy

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir chce aktivisty z desítek zemí, kteří směřují s humanitární pomocí k Pásmu Gazy, označit za teroristy. Podle serveru The Jerusalem Post by to...

1. září 2025  22:30

Boje v Gaze prohlubují protiizraelské postoje, shodli se Pavel a Kallasová

Pokračování války v Pásmu Gazy vede k prohlubování protiizraelských nálad ve světě. Na pondělním jednání na okraj Bledského strategického fóra ve Slovinsku se na tom shodl český prezident Petr Pavel...

1. září 2025  22:02

Moskva v srpnu vyslala na Ukrajinu o třetinu méně dronů než v červenci

Počet ruských dronových útoků na Ukrajinu v srpnu klesl v porovnání s červencem. Vyplývá to z analýzy agentury AFP, podle níž Moskva na sousední zemi v minulém měsíci vyslala při nočních útocích 4132...

1. září 2025  21:53

Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí. Šéf ANO byl v nemocnici a ruší program

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  21:50

Blok Čína-Indie-Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

Členské země Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) se v pondělí ve společném prohlášení vyslovily proti obchodním opatřením, která podle nich porušují pravidla a zásady Světové obchodní...

1. září 2025  21:10

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Fico se v pátek sejde se Zelenským. Předtím bude v Číně opět mluvit s Putinem

Slovenský premiér Robert Fico se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s prezidenty Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si...

1. září 2025  20:52

Rána berlí pro Babiše, plivanec na Fialu. Situace se radikalizuje, míní politologové

Útoky na expremiéra Andreje Babiše, který dostal ránu berlí, a premiéra Petra Fialu, na něhož se plivalo, ukazují, jak vyhrocená je předvolební atmosféra. Politologové Vladimír Hanáček, Milan Školník...

1. září 2025  20:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.