RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Jana Černochová na úvod duelu prohlásila, že se v EU i NATO diskutují varianty pomoci po případném příměří: „Jsme součástí koalice ochotných. Armáda dává dohromady možnosti, které mohou jednotlivé státy nabídnout – od vojenské medicíny přes logistiku až po střežení objektů či vzdušného prostoru. V žádném případě ale nikoho nechceme vysílat na frontu, to není na stole a nikdy bychom to neudělali,“ dodala.
Zároveň připustila, že by vláda mohla požádat Sněmovnu o podmíněný mandát na vyslání armádních specialistů na Ukrajinu: „Chci mít jasno, abychom kvůli volbám neztratili tři nebo čtyři měsíce.“ Stínový ministr obrany Metnar to zásadně odmítl: „Za mě ne. Je tam příliš mnoho neznámých – od bezpečnostních záruk po neshody v rámci aliance. Takový hazard nepodpořím.“
Děla a letouny F-35
Další střet přišel kvůli žebříčku Global Firepower, v němž se česká armáda propadla z 46. na 53. místo. Podle hodnotitelů je problém v nedostatku personálu či v zastaralém dělostřelectvu. Slabinou jsou i zpožděné dodávky francouzských houfnic Caesar.
„Problém s náborem žádný není – máme nejúspěšnější výsledky za poslední roky. Propad souvisí hlavně s parametry průzkumu a s děly Caesar,“ hájila se ministryně.
Bleskové ANO/NE z duelu:
Jste pro znovuzavedení branné povinnosti?
Černochová: Ne. Metnar: Ne.
Zvyšovali byste výdaje na obranu po volbách až na 3–5 % HDP?
Černochová: Ano, musíme. Metnar: Ne, je to nerealistické.
Má se zveřejnit smlouva k F-35?
Černochová: Ano, pokud to neohrozí bezpečnost. Metnar: Ano, mimo utajované přílohy.
Máme pokračovat v rozsáhlé vojenské pomoci Ukrajině i po roce 2025?
Černochová: Ano. Metnar: Pomáhejme dál s výcvikem.
Vinu hodila na vládu ANO: „Smlouva na děla byla uzavřena týden před volbami, z volné ruky, byla špatně provázaná s vojskovými zkouškami.“ Metnar se ale bránil: „Zaplaťpánbůh, že jsme ta děla podepsali. Vy jste smlouvu navýšili o deset kusů a miliardovou munici – a přesto projekt nabral zpoždění.“
Na přetřes přišly i stíhačky F-35 a zejména požadavek na zveřejnění smluv s USA. Černochová prohlásila, že pokud tomu nebrání bezpečnostní parametry, „není důvod smlouvu nezveřejnit. To, co lze, už zveřejněno bylo.“
Metnar souhlasil s částečným zveřejněním, ale přidal tvrdou kritiku: „Na Slovensku zveřejnili smlouvu k F-16 hned. Proč u nás 85 procent zakázek nad miliardu není v registru smluv?“
Spor rychle přešel do osobní roviny, kdy si oba politici střídavě tykali a vykali. Metnar následně obvinil ministryni ze lži: prý mu na dopisy neodpověděla. Černochová reagovala: „Neříkejte, že lžu. Všechny informace dostáváte – ale podle zákona o utajovaných skutečnostech.“
Závěrečný střet i podaná ruka
Na otázku, zda se vláda a opozice na obraně na něčem shodnou, Černochová zmínila například platy vojáků: „Nakonec ANO nevetovalo a zákon prošel.“
Metnar ministryni korigoval tím, že klub chtěl vetovat pouze zrychlené projednání, ne zákon jako takový. Debata skončila ostrou výměnou o polních kuchyních a podáním ruky – s drobnou etiketní přestřelkou o tom, kdo ji má nabídnout první.
„Dáma podává ruku první,“ ozvala se ministryně. „Já jsem zase starší člověk,“ uzavřel Metnar.
Daří se nabírat nové vojáky? Odcházejí z armády jen důchodci nebo i třicátníci? A které armádní kontrakty má ministerstvo obrany zveřejňovat? I o tom debatovali Jana Černochová a Lubomír Metnar v duelu Rozstřelu na iDNES.cz.