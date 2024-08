Černochová chce pro Vojenskou policii nové kompetence. Například změny v pokutách

Reaguje i na některé nedávné kauzy, například neoprávněné používání vojenského služebního stejnokroje osobami, které nejsou vojáky či policisty. Návrh zveřejněný ve vládní legislativní knihovně jde do jednání ministrů bez rozporu.

Pokud by beze změn prošel celým legislativním schvalování, mohla by vojenská policie od poloviny příštího roku využívat drony a také zamezovat jejich provozu, zadržet řidičský průkaz či vstoupit do obydlí či na pozemek, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob.

Součástí souboru změn je i novela zákona o zajišťování obrany zavádějící zákaz fotografování označených vojenských objektů.

„Zákaz fotografování“

Na dodržování zákazu fotografování vojenských objektů, který podle předkladatelů reaguje na zhoršení bezpečnostní situace, mají dohlížet vojenští policisté.

Pokuta za porušení zákazu by mohla dosáhnout až 100 tisíc korun. Zakázáno má být fotografování, filmování, zakreslování nebo jiné zaznamenávání vojenských objektů, prostor a zařízení, která budou označena tabulkou s nápisem „Zákaz fotografování“. Výjimky by mohlo vydávat ministerstvo obrany.

Vojenští policisté by měli podle návrhu dostat i možnost zajistit, odstranit nebo zničit věci při zjištění bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí či v případě závažné bezpečnostní hrozby rušit provoz elektronických komunikací. Novela má zavést také povinnost uposlechnout pokyn či vyhovění žádosti Vojenské policie.

Zaměstnávání občanských pracovníků

Novela zákona má umožnit přímo povolat vojenské policisty k plnění úkolů Policie ČR, nyní je možné povolat ty v činné službě, což je podle navrhovatele organizačně složitější. Podle novely by vojenští policisté mohli v budoucnu používat pro výcvik i nevojenské objekty pro zvýšení efektivity při společném výcviku s Policií ČR při využití jejích nebo civilních výcvikových objektů.

Nově umožní zaměstnávat ve Vojenské policii vedle vojenských policistů také občanské zaměstnance. Návrh rozšiřuje případy přestupků, u kterých Vojenská policie může ukládat pokuty příkazem na místě, namísto předání věci k projednání správnímu orgánu, a do českého práva převádí právo EU týkající se povinností vůči osobě, kterou Vojenská policie omezila na svobodě.

Další připravované změny se týkají definice přestupků, kam patří neoprávněné používání uniformy, a zpřísňují postihy za jejich spáchání. Jejich případné opakování provazuje s posouzením takzvané spolehlivosti, jako jedné z podmínek pro získání zbrojní nebo muniční licence podle souběžně navrhovaných novel zákonů o zbraních a o munici.

Novela zákona o ozbrojených silách umožňuje odejmout bývalým vojákům povolení nosit vojenský stejnokroj při slavnostních příležitostech, v situacích ohrožujících vážnost nebo důvěryhodnost ozbrojených sil.

Autoři návrhu zmiňují možný dopad navrhovaných změn na podnikatele, a to například při rušení elektronických zařízení a zamezování letů dronů, podle zkušeností s obdobným oprávněním pro Policii ČR podle nich ale nebude zásadní. Většinou se zásahy podle nich pohybují v prostorovém rozmezí do několika desítek metrů. Zákaz fotografování a zobrazování vojenských objektů může zkomplikovat snímkování pro mapové aplikace, což lze podle autorů návrhu řešit výjimkou.