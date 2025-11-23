Zima, otročina a šikana. Velitele ukazují Černí baroni přesně, vzpomíná pétépák

Jak jste se vlastně k PTP dostal?
Jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem psal seminárku, v níž jsem měl porovnat nacismus a komunismus. Oba ty režimy jsem dal na rovinu sobě, že jsou stejné. Pak mi řekli, že jim nedávám záruku, že bych byl dobrý lidovědemokratický právník, že ztrácím jejich důvěru, tak mě vyhodili z fakulty. Tím pádem odpadl můj odklad vojenské služby a do 14 dnů jsem byl v Ostravě u Pomocných technických praporů.
Nafasovali jsme šaty, co nám nebyly, boty, co nás tlačily, pochodovali jsme každý den tmou a museli zpívat. Na baráku okny táhlo, byla zima. Hrozně dlouho jsem odmítal připustit, že to je realita.