Konec černých skládek. Obce dostanou větší prostor k jejich likvidaci

„Počet černých skládek ubývá. Máme zpětnou vazbu od dobrovolníků, kteří chodí na stejná místa a říkají, že mnohdy už na nich nemají co uklízet,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Nový návrh odpadového zákona navíc počítá i s velkou změnou pro obce: budou moci zasáhnout vůči majitelům pozemků, na jejichž území se nachází černá skládka.

Pokud vlastník odpad neodstraní či nezabrání jeho šíření do určité doby, musí na svůj pozemek pustit firmu vybranou obcí, aby odpad zlikvidovala.

Radnice si od toho slibují, že majitele pozemku motivuje zabezpečit si pozemek tak, aby mu na něm nikdo díky volnému přístupu nemohl černou skládku vytvořit. Často totiž nelegální odpad na pozemku nevytváří sám majitel, ale někdo mu je na něj naveze.

Co dělat, když mi někdo hází odpad na pozemek? ● Černá skládka je jakékoliv místo, na které se ukládá odpad bez povolení příslušných orgánů. Může jít například o běžný komunální odpad, o starý gauč odložený vedle kontejnerů, pohozené injekční stříkačky, stavební suť či nefunkční elektroniku. ● Odborníci se shodují, že současná právní úprava na efektivní odstraňování černých skládek nestačí. Pokud někdo někomu na pozemek naveze nelegálně odpad, je nejlepší, aby majitel pozemku dal co nejdříve vědět stavebnímu úřadu. Pokud se zakladatele černé skládky podaří dopadnout, hrozí mu od úřadu pokuta do výše 50 tisíc korun. Jestliže nelegální skládku řeší Česká inspekce životního prostředí, může udělit pokutu až milion korun. ● Pokud černou skládku objevíte, můžete ji nahlásit na obecní úřad. Když jsou odpadky pohozené v lese, obracejte se na úřad obce s rozšířenou působností. Nejjednodušší je ale černou skládku nahlásit přes některou z mobilních aplikací.

„Na jednu stranu by soukromé vlastnictví mělo být nedotknutelné. Na druhou stranu bychom se měli snažit vytvořit páky, aby si majitelé svůj pozemek hlídali, starali se o něj a nedělali městu ostudu,“ souhlasí s návrhem náměstek primátora Českých Budějovic Ivo Moravec.

Zrovna v Budějovicích podle něj černých skládek přibývá a každý měsíc jich likvidují okolo 350. Ročně na to vydají z rozpočtu statisíce korun, loni to město stálo dva miliony.

Ministerstvo proto chce pro obce vytvořit speciální fond, který obcím s likvidací pomůže. „S tím, jak poroste skládkovací poplatek, mohl by začít fungovat fond sloužící pro obce. Když se ukáže, že je to vina majitele, tak to bude samozřejmě na jeho odpovědnosti, ale v celé řadě případů se na černé skládce nepodílel a v takové chvíli to spadne na obec,“ představuje Brabec.

Skládkovací poplatek momentálně činí pro obce 500 korun za tunu uloženého odpadu na skládce, zvyšovat se má postupně, až v roce 2030 dosáhne 1 850 korun za tunu odpadu na skládce.

Tisíce pneumatik v přírodě

Přesná statistika nelegálních skládek neexistuje. Zato existují aplikace, kam je můžou lidé nahlašovat. Takových hlášení pořád přibývá. „Nevypovídá to však o skutečném počtu černých skládek jako spíše o aktivitě a ochotě lidí to řešit,“ vysvětluje pořadatel akce Ukliďme Česko a autor aplikace ZmapujTo Miroslav Kubásek. Potvrzuje, že skládek je méně než dříve. „Z našeho systému je patrné, že velkých černých skládek za ty roky ubylo,“ dodává.

Letošní ročník Ukliďme Česko si posvítil na pneumatiky vyhozené do přírody. Dobrovolníci jich nakonec napočítali 16 500. Nejvíc jich nacházeli v místech bývalých autoservisů a zemědělských družstev.

Zabránit jejich vyhazování by měla další novinka v zákoně. Nyní mají výrobci povinnost zpětně odebrat alespoň 35 procent hmotnosti toho, co nově vyrobí, od roku 2020 to bude 65 procent.

Celkově pak dobrovolníci po celé republice o víkendu sesbírali 1 120 tun odpadu. Velkým překvapením pro pořadatele bylo, kolik se našlo na březích řek vlhčených ubrousků.