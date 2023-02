Českou krajinu i předměstí hyzdí nelegální skládky, pokuty to nespraví

Co dělat, když objevíte černou skládku? Pokud máte informace o vznikající černé skládce, případně o osobě, která odkládá odpady mimo vyhrazená místa, můžete podat podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností .

Pokud máte důkazy, na základě kterých by bylo možné zjistit, kdo skládku založil nebo do ní přispíval, přiložte je k podnětu.

Jednoduchým způsobem můžete obci černou skládku nahlásit také na www.ZmapujTo.cz

Odstraňování a jiné nakládání s odpady může upravovat obecně závazná vyhláška obce.

V souvislosti s neoprávněným skládkováním může za určitých podmínek dojít i ke spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Typicky půjde o případy skládek nebezpečného odpadu, ze kterých unikají látky poškozující životní prostředí. Trestný čin je spáchán, pokud pachatel úmyslně nebo z hrubé nedbalosti skládkou poškodí nebo ohrozí některé ze složek životního prostředí, voda, půda, ovzduší a podobně. Zdroj: Kristýna Zahálková, právnička Frank Bold