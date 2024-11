Vydírání a napadání odpůrců. Policie stíhá podnikatele s černou reklamou

Podle policie Fischer se svým synem Oliverem a jejich dalším spolupracovníkem zastrašovali, vydírali a napadali politiky či aktivisty, kteří proti černé reklamě vystupovali. Zhruba před dvěma měsíci se snažil podnikatel Anton Fischer dovolat po třetí hodině ráno na mobil náměstkovi primátorky Českých Budějovic Michalu Šebkovi (ODS). Když Šebek telefon nebral, začal mu Fischer posílat zprávy.

V nich se ho podle policejního usnesení snažil zastrašit a tlačit na něj, aby město přestalo bojovat s nelegální reklamou, píše Deník N . Pisatel navíc naznačoval, že není Anton Fischer, pouze píše z jeho telefonu.

Ve zprávách zmiňuje politika i jeho dvě dcery. „A kam bude chodit cvičit tvoja dcera závisí iba ode mna. Jednoducho. Chcem, aby všetko fungovalo ako doteraz,“ stojí ve zprávách, které má k dispozici Deník N. Je přitom nasnadě se domnívat, že zprávy jsou přímo od Fischera.

Podnikatel, který s byznysem začal už v roce 2008, je totiž původem ze Slovenska. Na nelegální reklamě vydělává v posledních letech miliony měsíčně, za které si pořizuje luxusní auta nebo apartmány na Kanárských ostrovech.

Fischer byl už v minulosti odsouzen za násilnou trestnou činnost. MF DNES již před více než rokem informovala, že při pokusu o rozebrání jednoho z nelegálních billboardů umístěných u dálnice D1 u Čestlic podnikatel se svým synem napadl Adama Hromase, který proti černé reklamě bojuje.

„Billboardy umisťuje na pozemky veřejnoprávních subjektů, a tak jsou přirozeně terčem vandalismu lidí, kteří žijí v okolí. Fischer to vyřešil tak, že má na cedulích senzory pohybu, a pokud je chce někdo odstranit, přijede, dá mu přes držku a ještě se s ním vyfotí,“ popsal Fischerův byznys Adam Hromas.

Nové billboardy přibývají

Autor zpráv doručených politikovi naznačil, že si nepřeje, aby došlo ke změně systému. Jak totiž MF DNES koncem října informovala, stát začal poprvé ostře bojovat s nelegálními billboardy u silnic a dálnic po celé zemi. Ty, které nemají povolení, začal bourat – respektive rozebírat a odvážet. A hledat majitele, kterým desetitisícové částky za odstranění naúčtuje.

Často jde o různé svařené konstrukce, nepojízdné návěsy či různé stojany, které majitelé načerno postaví přímo k silnicím. Od začátku roku již zmizely stovky takových nelegálních billboardů.

Jejich majitelé přitom před úřady různě kličkují. Své reklamní poutače třeba o pár metrů přemisťují, aby se pak mohli hádat, že jde o jiné zařízení, než které s nimi úřad začal řešit. Nebo spoléhají na to, že úřady nedokážou prokázat, komu konstrukce ve skutečnosti patří. A tak zatímco některé nelegální billboardy od silnic mizí, nové přibývají.

V odstraňování různých konstrukcí s nohami ve tvaru písmene A jsou pilní například cestáři z Jihočeského kraje, který je provizorními konstrukcemi zaplavený. Na mnohých jsou telefonní čísla, která jsou vzájemně provázaná přes firmy, za nimiž stojí či stál právě kontroverzní podnikatel původem ze Slovenska Anton Fischer. Jeho firma však tvrdí, že odpovědnost nenese. „My jsme jen nájemci toho billboardu, majitel je uvedený vždy na konstrukci,“ krčí rameny Slovenka, která zvedla telefon uváděný na billboardech jako kontakt.

Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku od dálnic a silnic prvních tříd odvozit na tři tisíce nelegálních billboardů či reklamních poutačů a ploch. Cestáři zatím likvidují jen billboardy, které stojí na státních pozemcích, kde jednoznačně dokážou prokázat, že je tam nedal majitel, jsou bez povolení anebo v ochranných pásmech silnic.

Billboardy blízko silnic jsou totiž už od roku 2017 zakázané – u dálnic ve vzdálenosti do 250 metrů, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky mimo souvisle zastavěnou oblast.