Děti jsou zaskočené z výsledků cvičných přijímaček. Rodiče rychle mění školy

Syn Michaely Bednářové z Brněnska se ještě do konce ledna plánoval hlásit na dva maturitní obory na střední průmyslové škole. Třetí přihlášku si chtěl dát pro jistotu na učiliště.

Jenže po přijímačkách nanečisto, které si stejně jako desetitisíce dalších deváťáků vyzkoušel napsat minulý týden, doma rozhodnutí změnili. „Výsledky nebyly vůbec dobré, hlavně v matematice. Překvapilo mě to, protože chodí na přípravné kurzy. Ze dvou přihlášek na průmyslovku necháváme jen jednu. Radši dáme přihlášky na školy, o které není velký zájem,“ shrnuje Bednářová.

Za kariérní poradkyní Evou Podroužkovou ze školy na pražském Chodově se po cvičných testech zastavilo hned několik rodičů. Chtěli poradit, kam dítě přihlásit, původní školy kvůli nedostatečným výsledkům svých dětí zavrhli. „Říkám jim, že stále mají čas na přípravu a že jeden test nic neříká,“ uvedla.

Těžké byly testy i pro premianty, k nimž patří i čtrnáctiletá Barbora z Prahy. Učí se několik hodin denně a chodí i na placené přípravné kurzy. Přesto získala z matematiky 19 bodů a z češtiny 24, vždy z 50.

„Doufala jsem, že to dopadne lépe. Aspoň nad 30 bodů z každého předmětu. Ale spokojený od nás byl jen málokdo. Chci se dostat na gymnázium, tak teď přípravě dám všechno,“ říká.

Po kurzech je teď sháňka a rodiče se dožadují i školních lekcí. „Večer po testu se mi zaplnila e-mailová schránka žádostmi o doučování. Děti přišly skoro s pláčem,“ říká matematikář Tomáš Chrobák z Frýdecko-Místecka.

Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) uklidňuje, že panikařit není důvod. „Nic se nesmí přeceňovat. Přijímačky nanečisto byly příležitostí, jak si nazkoušet styl testu a atmosféru. V prvním kole se zpravidla nedostanou jen jednotky procent uchazečů,“ říká. Zároveň přiznává, že zejména v Praze může být opět problém s kapacitami.

Pokud jste rodič deváťáka, jste spokojen s výsledkem cvičné verze testu k přijímačkám? celkem hlasů: 119 Ano, dítě chodí na přípravné kurzy a testy a tady to „prodalo“ 9 %(11 hlasů) Ano, i když na přípravné kurzy a testy nechodí 13 %(16 hlasů) Ne. Čekal(a) jsem víc, protože dítě chodí do přípravných kurzů a na testy 68 %(81 hlasů) Ne, ale dítě na žádné přípravné kurzy ani testy nechodí 9 %(11 hlasů)

Zbývají ještě dva měsíce

Maturitní obory letos nabízí skoro 92 tisíc míst, na učilištích je nyní asi 52 tisíc míst. Deváťáků je zhruba 106 tisíc, další nižší desítky tisíc se budou hlásit z jiných škol a také na víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd. Čas na elektronické i papírové přihlášky je do 20. února.

Podle organizace Cermat, která má přihlašování i přijímačky na starosti, si elektronickou přihlášku podalo zatím asi 17 tisíc dětí. Loni to ve srovnatelné době bylo 20 tisíc.

Šéfka Cermatu Barbora Rosůlková apeluje na rodiče i děti, aby nedělali ukvapené závěry z jednoho testu. „Do ostrých zkoušek zbývají ještě dva měsíce, za tu dobu se děti nejen budou mít možnost procvičit v úlohách, ale na řadě škol teprve proberou část učiva, na které se zatím nedostalo,“ uklidňuje.

Zdůrazňuje, že jeden výsledek sám o sobě nic neříká, a to ani pokud si testy porovná více škol dohromady. Třeba i kvůli tomu, že nikdo nedokáže zaručit, že podmínky na všech byly stejné a takové jako při ostrém termínu.

Zástupce ředitelky ze Základní školy Koperníkova v Třinci Tomáš Otisk přiznává, že i jejich deváťáky zejména výsledky z matematiky vykolejily. „Byl to hodně obtížný test. Teď to děti budou trénovat ve školních přípravných hodinách. Snažíme se, aby si výběr školy nerozmýšlely,“ zmiňuje.

Šroťák pomůže

Pražská ZŠ Kunratice má kromě pravidelné přípravy pro deváťáky i jeden speciální týden, říkají mu šroťák. „Tam s dětmi pilujeme jen úlohy na přijímačky. Díky testu nanečisto víme, na co se soustředit. To taky budeme procvičovat, protože ani u nás matematika nedopadla dobře,“ popisuje ředitel Vít Beran.

Dodává, že do budoucna by přijímačky nanečisto uvítal znovu, jen s hlubší celostátní reflexí výsledků. „Děti si zvykají na zkouškový stres, jiné prostředí i lidi. I to ke zkouškám patří,“ oceňuje.

Rosůlková obtížnost hájí. „Pokud bychom udělali přijímačky tak, aby je všichni splnili na plný počet bodů, vytratila by se podstata, že přijímačky mají školám sloužit k rozřazení dětí. Ani ti nejlepší ve třídách by neměli zůstat ukolébaní,“ doplňuje.

Jsou i školy, kde se přijímačky nanečisto nepsaly. Třeba v Novém Městě na Moravě si podle ředitele Tomáše Augustýna vyhodnotili, že raději zadání dětem dají k procvičení domů. „Cvičit to s nimi budeme v následujících měsících. Od Cermatu to byl dobrý krok, bohužel nikomu nedošlo, co to v dětech vyvolá za paniku,“ hodnotí ředitel.