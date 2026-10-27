Už žádný přívlastek neshodný ani objem válce. Cermat upraví přijímací zkoušky

Cermat zveřejnil dokument, v kterém shrnuje změny, které v zadání nastanou. Podle něj se kvůli postupnému zavádění nových RVP očekává několik ročníků přijímacích zkoušek, ke kterým půjdou žáci vzdělávaní jak podle nového RVP, tak podle původního.
|
I mobily do výuky patří. Šéfka institutu líčí, jak by měla vypadat reforma školství
„Ve vztahu k přijímacím zkouškám do středního vzdělávání je potřeba zajistit, aby zadání testů jednotné zkoušky nebylo diskriminační vůči ani jedné z těchto dvou skupin,“ napsal Cermat.
Větší změny se dotknou testů z matematiky. U přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou se nejvýraznější změny týkají algebry a geometrie. Testy nebudou po žácích chtít například konstrukci tečny ke kružnici v jejím bodě, konstrukci kružnice opsané trojúhelníku, využití Thaletovy kružnice při konstrukci pravoúhlého trojúhelníku, odhad a výpočet objemu a povrchu válce nebo řešení aplikačních slovních úloh s využitím znalostí o kouli (poloměr a průměr). V češtině uchazeči nebudou muset znát například přívlastek neshodný.
|
Aby pečovatelé nebyli nedostatkovým zbožím. Střední školy chystají nové třídy
Změny se dotknou i přijímacích testů na šestiletá a osmiletá gymnázia. Uchazeči o osmileté studium mimo jiné nebudou muset písemně dělit dvojciferným dělitelem. U přijímacích testů na šestiletá gymnázia se odstraňuje například požadavek na znalost pojmu promile nebo těžnice trojúhelníku.