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Už žádný přívlastek neshodný ani objem válce. Cermat upraví přijímací zkoušky

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  15:17

Čtvrťáky středních škol v úterý čeká úvodní kolo zkoušky z dospělosti, píší didaktické testy z matematiky nebo angličtiny. (2. května 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Cermat upraví obsah jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Důvodem je podle Cermatu to, že část základních škol už učí podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu (RVP). Je tedy nutné sjednotit zadání tak, aby v něm bylo jen to, co je zároveň v revidovaném RVP i v tom dosavadním.

Cermat zveřejnil dokument, v kterém shrnuje změny, které v zadání nastanou. Podle něj se kvůli postupnému zavádění nových RVP očekává několik ročníků přijímacích zkoušek, ke kterým půjdou žáci vzdělávaní jak podle nového RVP, tak podle původního.

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„Ve vztahu k přijímacím zkouškám do středního vzdělávání je potřeba zajistit, aby zadání testů jednotné zkoušky nebylo diskriminační vůči ani jedné z těchto dvou skupin,“ napsal Cermat.

Větší změny se dotknou testů z matematiky. U přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou se nejvýraznější změny týkají algebry a geometrie. Testy nebudou po žácích chtít například konstrukci tečny ke kružnici v jejím bodě, konstrukci kružnice opsané trojúhelníku, využití Thaletovy kružnice při konstrukci pravoúhlého trojúhelníku, odhad a výpočet objemu a povrchu válce nebo řešení aplikačních slovních úloh s využitím znalostí o kouli (poloměr a průměr). V češtině uchazeči nebudou muset znát například přívlastek neshodný.

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Změny se dotknou i přijímacích testů na šestiletá a osmiletá gymnázia. Uchazeči o osmileté studium mimo jiné nebudou muset písemně dělit dvojciferným dělitelem. U přijímacích testů na šestiletá gymnázia se odstraňuje například požadavek na znalost pojmu promile nebo těžnice trojúhelníku.

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