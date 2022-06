Resort školství otočil, ruší audit tisku v Cermatu. Zkontroluje jen hospodaření

„Je to pravda. Systém má šedá místa, která jsou know-how dodavatelů a nejsou nikde dobře popsány a uloženy v Cermatu. Nevíme přesně, jak to v některých částech (tiskáren, jejich kompletačních linek a IT síti, pozn. red.) funguje,“ vysvětluje dočasný ředitel Cermatu a Gazdíkův náměstek pro IT a veřejné zakázky Milan Štábl.

Doplňuje, že bez těchto informací se auditor nemůže pohnout dál, přičemž v danou chvíli nastalo dilema, jestli ztrácet čas a energii zjišťováním, jak systémy fungují a co přesně se při jednotlivých úkonech odehrává, a nebo se zaměřit na budoucnost.

Na dotaz redakce ale odmítl, že by za zrušením auditu na údajně předražené zakázky stála obava, že by kontroly nic neodhalily. „Rozumím, jak to myslíte. Ale auditor nemůže udělat audit bez toho, aniž mu předložíme kompletní dokumentaci, jak systém a software funguje,“ oponuje.

„Zpětně můžeme auditovat vždy, nicméně nyní považujeme za nutné napnout síly spíš dopředu na nové řešení, abychom se nedostali do časového presu,“ říká náměstek. Přestože tisk, distribuce a vyhodnocení podzimních maturit je ještě zajištěno stávajícím dodavatelem Konica Minoltou, musí ministerstvo upínat své myšlenky k rychle se blížícímu dalšímu ročníku zkoušky z dospělosti.

V tuto chvíli se tak chce zaměřit na hledání nového dodavatele, kterým by mohla být Státní tiskárna cenin. Podle informací iDNES.cz probíhá mezi oběma institucemi intenzivní vyjednávání. To naznačuje i Štábl, který částečnou spolupráci přiznává.

„Mohli bychom na podzim udělat se Státní tiskárnou cenin tisk maturit nanečisto. Vyzkoušet si tisk a distribuci. Máme posudek na to, že jim to můžeme zadat napřímo. Bude to pilotáž a zjistíme, kde jsou slabá místa a kde si nejsme jistí,“ vysvětluje Štábl.

V Cermatu proběhne hospodářský audit

Navzdory odvolanému auditu, který měl zkoumat zakázky na tisk, plánuje dočasný šéf Cermatu Štábl v brzké době provést hloubkové audity, které by zkontrolovaly, jak se v příspěvkové organizaci hospodařilo za bývalé ředitelky Michaely Kleňhové a jejích předchůdců.

Půjde o navazující kontrolu ministerstva financí, která proběhla v minulém roce a mimo jiné odhalila, že tehdejší vedení - již odvolaná Kleňhová - uzavíralo se svými zaměstnanci souběžně k pracovní smlouvě i dohody.

Nešlo ale o nárazovou spolupráci, nýbrž vykazování hodin za stejnou práci, za níž byli placeni i na hlavní poměr. Ostatně toto zjištění a upozornění iDNES.cz na podivně vysoké částky za servis tiskáren a kompletačních linek stálo bývalou ředitelku místo.