Zájem o místo v čele Cermatu vázl, konečný termín pro přihlášky se posouval

Ministerstvo školství v červenci prodloužilo termín pro přihlášky do konkurzu na vedení Cermatu do 1. srpna, protože zájem byl původně malý. Ministr Vladimír Balaš 22. července uvedl, že ví jen o jednom přihlášeném. Místo ve vedení Cermatu se uvolnilo v květnu poté, co z něj Balašův předchůdce Petr Gazdík odvolal ředitelku Michaelu Kleňhovou. Svoje rozhodnutí zdůvodnil nespokojeností s fungováním organizace a neefektivitou jejího hospodaření.

Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové obdržel úřad k dnešku pro řízení Cermatu sedm přihlášek. „Lhůta (na podání přihlášek) byla ukončena ke dni 1. srpna a nebude se dále prodlužovat. Předpokládáme, že jednání výběrové komise proběhne v průběhu měsíce srpna,“ řekla. „Řízením Cermatu je do výběru nového ředitele či ředitelky pověřen Milan Štábl,“ dodala.

Náměstek Štábl na ministerstvu v polovině srpna končí

Štábl řídí organizaci od 25. května. Gazdík tehdy uvedl, že by měl mimo jiné zorganizovat podzimní maturity a připravit digitalizaci přihlášek pro přijímací zkoušky v příštím roce. Po červnové rezignaci bývalého ministra kvůli kontaktům s jedním z obviněných z kauzy pražského dopravního podniku se ovšem objevily i výzvy k odchodu Štábla, jehož bývalý poradce Luděk Šteffel je rovněž obviněný v uvedené kauze. Podle Balaše by náměstek měl svůj odchod oznámit sám. Náměstek Milan Štábl by na ministerstvu měl skončit v polovině srpna.

Cermat by podle Balaše měl do budoucna při plnění svých úkolů více spolupracovat s ministerstvem i Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem. „Těch důvodů, proč je potřeba propojit Cermat s těmi dalšími institucemi, je celá řada. Myslím si, že je nepřijatelné, aby to, co se učí na školách v České republice, určoval Cermat,“ řekl v červenci. Poukázal na to, že testy od Cermatu ovlivňují obsah vzdělávání ve školách.