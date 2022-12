Maturity stíháme, stroje tisknou 200 tisíc stran denně, říká šéf Cermatu

Do maturit zbývá ještě několik měsíců, zaměstnanci Cermatu (CZVV) jsou pod drobnohledem už teď. Kvůli přípravám nového ročníku. Ačkoliv samotné testy jsou připravené, jejich tisk zatím úplně ne. Přesto ředitel CZVV Miroslav Krejčí uklidňuje, že se vše stihne. Redakci iDNES.cz navíc nechal nahlédnout do přísně střežených míst - do tiskařského centra.