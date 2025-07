Elektřina už proudí všude, ČEPS hledá příčinu výpadku

V pátek kolem poledne postihly velkou část České republiky rozsáhlé výpadky elektřiny. Bez proudu byly například části Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a také východ Čech. Kolem 14:50 ČEPS oznámil znovuzprovoznění všech rozvoden.

„Prvotní problém nastal při havárii fázového vodiče, tedy zjednodušeně kabelu velmi vysokého napětí. To následně vyvolalo kaskádový efekt, který vyřadil devět rozvoden. Bez elektrického proudu bylo po určitou dobu zhruba milion odběrných míst v České republice,“ řekl Vlček. Podle něj je už nyní výpadek zažehnán.

Hlavní mechanickou příčinou blackoutu bylo podle ČEPS roztržení fázového vodiče, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. To vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení linky V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky.

Další poruchou, která následovala, byl výpadek bloku elektrárny Ledvice na Teplicku. Přetíženo bylo také vedení V208 , které propojuje rozvodny. Výpadek postihl rovněž velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku. Šéf ČEPS v této souvislosti také vysvětlil, že porucha na zařízení v jedné oblasti se může projevit na vzdálených místech v rámci soustavy.

„Na začátku byla technická příčina a za ní následky další poruchy. Proč k těmto jevům došlo, bude předmětem dalšího vyšetřování. Mohla to být například kombinace vysokých teplot nebo jiných faktorů. Nyní ale k tomu zatím žádný detail nemáme,“ řekl Durčák.

Za normální situace by podle něj jednotlivé poruchy neměly na sebe navazovat. Opravu techniky by podle něj měli energetici stihnout nejpozději do sobotního rána.

Vlček odmítl možnost, že příčinou problémů bylo přetížení soustavy kvůli velkým přetokům z Německa v souvislosti se zvýšenou výrobou obnovitelných zdrojů. Podle dat ČEPS přetoky v období výpadku nepřesahovaly běžnou úroveň.

Ministr také zdůraznil, že dnešní výpadek ukázal důležitost investic do energetiky, v tomto případě posílení a modernizace přenosových a distribučních sítí. ČEPS podle Durčáka několik let připravuje modernizaci dnes poškozené vysokovoltážní linky. Podle něj jde ale o dlouhý proces.