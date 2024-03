Špehovací anticenu dostal systém rozpoznávání tváří. Policie se ohrazuje

Kdo také získal anticeny: Dlouhodobý slídil – MojeOdpadky.cz: Projekt má na svědomí společnost ISNO IT, s.r.o. a obcím a městům v rámci něj nabízí tzv. motivační systém MESOH (Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství), který odměňuje občany za ekologické chování tzv. EKO body, za něž mohou získat slevy. Se získáním EKO bodů je však spojeno i shromažďování osobních údajů provozovateli systému: lidé je získávají za aktivní komunikaci či návštěvu webových stránek. Systém poskytování slev za sběr bodů je tak podle poroty vlastně totéž jako systém pokut za nedostatečnou ochotu sdílet osobní informace.

Výrok Velkého bratra – Europol: Podle tria investigativních novinářů zástupce Europolu na pracovním setkání prohlásil, že: „Všechny údaje jsou užitečné a měly by být předávány orgánům činným v trestním řízení. Centrum EU by nemělo provádět žádné filtrování, protože i nevinný snímek může obsahovat informace, které by mohly být v určitém okamžiku užitečné pro orgány činné v trestním řízení." Výrok se týkal plánu Evropské komise na plošné sledování komunikace nebo obsahu cloudových úložišť kvůli automatizovanému vyhledávání dětské pornografie. Podle poroty Europol prakticky potvrdil obavy četných kritiků návrhu: že systém plošné kontroly komunikace by mohl být záhy zneužit a definice „škodlivého materiálu" svévolně rozšiřována.