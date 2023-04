Potraviny jsou drahé, ale stropování by narušilo trh, řekl ministr poslancům

Připustil, že loni byl růst cen potravin čtvrtý nejvyšší v Evropě, když podle Eurostatu vzrostly v Česku o 27 procent. Více, téměř o 50 procent, vzrostly v Maďarsku a Českou republiku předstihly i dva ze tří pobaltských států.

„Ceny potravin se nezvýšily samy o sobě. Máme nejvyšší ceny energií v Evropě,“ kritizuje prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Podle šéfa odborové centrály ČMKOS Josefa Středuly se v Česku ceny utrhly, což je důvod, proč lidé raději jezdí nakupovat do Polska. V nedělní debatě na Primě zdůraznil, že je nutná regulace.

To byl vrchol, opřela se šéfka komory do Fialova poradce

„Chci, aby se lidem ušetřilo v rodinných rozpočtech. V Polsku je to teď opravdu výhodnější. Už se to vyplatí i Pražanům. To ale není řešení, říkat lidem, aby jezdili do Polska,“ řekl poradce premiéra Štěpán Křeček.

„Tohle byl vrchol všeho,“ kritizovala ho za radu, ať lidé jezdí nakupovat do Polska, šéfka Potravinářské komory. V normální zemi by podle ní po takové radě už podle ní nemohl být poradcem premiéra.

Předseda stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček minulý týden řekl, že Česko si upevňuje pozici jedné z nejdražších zemí v Evropě. Havlíček kritizoval přemrštěné ceny potravin a hnutí ANO vyzvalo ke snížení DPH na potravin kvůli extrémní rostoucí ceně potravin.

„Zvládli jsme ceny pohonných hmot, zvládli jsme ceny energií a stejně tak zvládneme i ceny potravin. Ano, zase slyším: zasáhněte do toho, začněte určovat ceny, zbavte potraviny DPH a tak dále a tak dále. Jediný výsledek by byl, že by jich zase byl nedostatek. Nijak bychom si nepomohli,“ řekl premiér Petr Fiala ve svém pořadu Otázky a odpovědi z Kramářovy vily.