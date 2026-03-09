Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před jednání koaliční rady mluvil o tom, že snížení spotřební daně je rychlým mechanismem, který může zajistit snížení cen pohonných hmot. Koalice o tom podle něj bude mluvit, musí ale hlavně propočítat, jestli jsou na takový krok peníze a zda by měl efekt.
Podle vyjádření premiéra Babiše a ministryně financí Schillerové po jednání vlády ale Okamura pro svůj nápad nezískal podporu.
Zato předseda opoziční ODS Martin Kupka v pondělí řekl, že jeho strana navrhne snížení spotřební daně na paliva v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán.
ODS navrhne dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny. S DPH může úspora činit dvě koruny. Úleva pomůže držet inflaci, uvedl šéf občanských demokratů Kupka.
Spotřební daň z nafty je nyní 9,95 koruny za litr, z benzinu 12,84 koruny za litr. Sazby daně stanovuje zákon o spotřební dani. Naposledy se sazby spotřebních daní u pohonných hmot měnily v roce 2023, kdy minulá vláda Petra Fialy ukončila dočasné snížení daně z nafty o 1,50 koruny za litr.
K dočasnému snížení vláda sáhla v roce 2022 po prudkém zdražení paliv v důsledku zahájení ruské agrese vůči Ukrajině.